البورصة تحافظ على المسار الصاعد حتى منتصف تعاملات اليوم بدعم مشتريات المستثمرين الأجانب

استكملت مؤشرات البورصة المصرية، المسار الصاعد حتي منتصف تعاملات اليوم الإثنين 3-4-2023، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب.

وقفز مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 2.19% عند مستوى 17059 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، نحو 1.11%، عند مستوى 2878 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 1.36% عند 4359 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 193 سهما، ارتفع منهم 93 سهما، فيما تراجع 26 سهما، واستقر 74 سهما دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب، نحو البيع بصافي قيمة 39.96 مليون جنيه، و 42.75 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين الأجانب بقيمة 82.71 مليون جنيه.