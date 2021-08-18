البورصة تجنى أرباحًا جزئية بضغط مبيعات المؤسسات المحلية

اصطدم المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية «EGX30» بعمليات جنى أرباح جزئية على أسهمه خلال تعاملات جلسة أمس الثلاثاء مدفوعا بضغوط بيعية من قبل المؤسسات المحلية.

وقال المحللون الفنيون إن السوق كانت مهيأة لعمليات جنى الأرباح التى وصفوها بالطبيعية بعد اختراق المؤشر لأعلى مستوى له منذ 5 شهور وملامسة منطقة 11100 نقطة.

وتوقع المحللون استمرار التحركات العرضية المائلة للهبوط نحو منطقة الدعم الحالية عند 10800-10850 نقطة، لإعادة التوازن والتجربة على منطقة 11100 و11200 نقطة.

وشهدت مؤشرات السوق أمس الثلاثاء حالة تباين فى الأداء إذ انخفض مؤشر «EGX30» الرئيسى بنسبة %0.98 ليصل إلى 10937 نقطة، بضغط من تراجعات سهم البنك التجارى الدولى الذى انخفض بنسبة %2.5، بينما صعد مؤشر “EGX70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة %1.2 إلى 2919 نقطة، وارتفع “EGX100” الأوسع نطاقا بنسبة %0.835 إلى 3895 نقطة.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع بصافى قيم تداولات قدرها 32.6 مليون جنيه، بينما فضل العرب والأجانب الشراء بصافى 17.3 و15.3 مليون جنيه بالترتيب.

قال سعيد الفقى، مدير فرع بشركة «أصول» لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى قد اصطدم بعمليات جنى أرباح أمس بعد اقترابه من منطقة المقاومة الفرعية عند 11100 نقطة.

وأوضح أن الأسهم القيادية كانت كلمة السر فى ارتفاع المؤشر خلال أول جلستين بالأسبوع وعلى رأسها سهم البنك التجارى الدولى.

ولفت إلى أن سهم البنك استفاد من قرار مجلس الإدارة بتوزيع ثلث سهم مجانى لكل مستثمر يمتلك سهما بالبنك، ما دفع سهم البنك لتجاوز منطقة مقاومة مهمة عند 62 جنيهاً.

وأشار «الفقى» إلى أن المؤشر لديه منطقة دعم قوية ما بين 10800 إلى 10850 نقطة والتى يمكن إعادة التجربة بالقرب منها ثم التوازن واختراق منطقة 11100 نقطة مرة أخرى.

وأشار إلى أن المؤشر السبعينى سجل بنهاية تعاملات أمس قمة تاريخية جديدة، ويستهدف على الأجل القصير مستوى 3000 نقطة.

وأوضح أن أسهم المؤشر ما زالت تحمل فرصا شرائية للمستثمرين الأفراد، لافتا إلى أن غالبية أسعار الأسهم على الشاشات ما زالت أقل من قيميتها الدفترية والعادلة.

قال أحمد أبو اليزيد، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «عكاظ» لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى وصل قرب مستوى المقاومة المهم 11200 نقطة، ومن ثم بدأ التراجع مرة أخرى نتيجة لجنى الأرباح بعد اختراق المقاومة السابقة 10800 – 10900 نقطة.

وتوقع «أبو اليزيد» أن تستمر عمليات جنى الأرباح خلال الأسبوع الحالى لتصل بالمؤشر الرئيسى إلى مستويات 1800 – 10700 نقطة مرة أخرى وهى مناطق تعد فرصة للشراء.

وذكر أن استقرار مؤشر الأسهم المتوسطة والصغيرة أعلى منطقة المقاومة الهامة عند 2900 نقطة وتجاوزه لها بشكل مؤكد قد يدفعه لاستهداف مستوى المقاومة التالى 3000 نقطة.

ونصح «أبو اليزيد» بالمتاجرة على الأسهم المكونة للمؤشر السبعينى لكن بشكل انتقائى.