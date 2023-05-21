البورصة تتمسك بمسار الصعود حتى منتصف تعاملات اليوم الأحد

حافظت مؤشرات البورصة المصرية، علي البقاء في المنطقة الخضراء حتي منتصف تعاملات اليوم الأحد 21-5-2023، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب والأجانب.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 0.85%، مسجلا مستوى 16888 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 0.71%، عند مستوى 2983 نقطة، و مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.72% عند 4529 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 192 سهما، ارتفع منهم 62 سهما، فيما تراجع 32 سهما، و استقر 98 سهما دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو الشراء بصافي قيمة 21.1 مليون جنيه، و 3.46 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين المصريين بقيمة 24.57 مليون جنيه.