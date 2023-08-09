البورصة تتمسك بالمسار الصاعد وتقاوم للوصول إلى 18000 نقطة

قال محللون فنيون إن البورصة المصرية تتمسك بالمسار الصاعد، إذ تحاول، خلال الوقت الحالي، حشد القوى الشرائية للوصول إلى مستوى 18000 نقطة وتجاوزه لأعلى.

وفقدت مؤشرات البورصة المصرية غالبية مكاسبها الصباحية في نهاية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغط ظهور قوى بيعية على غالبية الأسهم.

واختتم المؤشر الرئيسي “EGX30″ التعاملات على صعود بنحو 0.08% ووصل إلى 17763 نقطة، كما ارتفع نظيره السبعيني للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.07% عند 3592 نقطة، و”EGX100” بـ0.08% أيضًا وسجل 5311 نقطة.

وسجلت تداولات الأسهم حوالي 2.3 مليار جنيه، وجرى التعامل على نحو 200 ورقة مالية، صعد من بينها 62، وتراجع 62 أخرى ولم يتغير أداء الباقية، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.2 تريليون جنيه.

واتجهت تعاملات المصريين والعرب للشراء بصافي نحو 29.8 و28.6 مليون جنيه، فيما اتجه الأجانب للبيع بقيمة 58.4 مليون.

من جانبه، قال سامح غريب، رئيس قسم كبار العملاء بشركة “عربية أون لاين” للوساطة فى الأوراق المالية، إن “EGX30” اصطدم بمقاومة 17750 نقطة، وحاول تجاوزها وصولًا لمستوى 18000.

ولفت إلى أن السوق أنهت التعاملات بجلسة الأربعاء عقب فقد غالبية مكاسبها الصباحية، وذلك بضغط من ظهور مبيعات على الأسهم المتداولة .

وأضاف غريب أن السوق تواصل محاولات تماسكها بغرض تجاوز مستوى 17750، والذي يعمل بمثابة دعم فرعي، والصعود نحو 18000 نقطة ومنها لأعلى .

ونوه بأن القطاع العقاري يُعد الأفضل بالوقت الحالي، كما أن هناك أسهمًا منفردة تؤدي بشكل جيد مثل “أبو قير للأسمدة والبتروكيماويات” و”حديد عز”، ناصحًا عملاء المارجن بتخفيف المراكز بالوقت الحالي تحسبًا لأي تحركات غير مواتية .

من جانبه، قال حسام عيد، رئيس قطاع الاستثمار بشركة “القاهرة الوطنية” للأوراق المالية، إن استقرار المؤشر الرئيسي أعلى دعم 17700 يدفعه إلى استعادة مقاومة 18000 نقطة، بشرط أن يأتي مدعومًا باستمرار نشاط الأسهم القيادية.

أما مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “EGX70” فأوضح عيد أن استقراره أعلى مستوى الدعم الرئيسي 3560 نقطة قد يدفعه إلى استعادة مقاومة 3600 نقطة.