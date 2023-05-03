البورصة تتمسك بالبقاء في المنطقة الخضراء حتي منتصف تعاملات اليوم

حافظت مؤشرات البورصة المصرية، على الاستقرار في المنطقة الخضراء حتي منتصف تعاملات اليوم الاربعاء 3-5-2023.

وقلص مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ، من مكاسبه الصباحية ليسجل ارتفاعا بنحو 0.22%، عند مستوى 17338 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 0.51%، عند مستوى 2998 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.46% عند 4546 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 192 سهما، ارتفع منهم 57 سهما، فيما تراجع 36 سهما، و استقر 99 سهما دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب ، نحو الشراء بصافي قيمة 8.09 مليون جنيه، و 34.73 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين الأجانب بقيمة 42.85 مليون جنيه.