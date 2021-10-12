البورصة تتلقى دفعة من نشاط السيولة على الأسهم القيادية

توقع محللون فنيون استمرار التحرك الإيجابى للبورصة واستهداف مناطق 11000و11200 نقطة على الأجل القصير بدعم نشاط السيولة على الأسهم القيادية، الذى ظهر خلال جلسة تداولات أمس.

وقالوا إن الأسهم القيادية شهدت تحركات صاعدة أمس وسط نشاط فى أحجام السيولة خاصة على البنك التجارى الدولى والسويدى وفورى، إلى جانب الأداء الصاروخى لسهم أسباير كابيتال – الشركة القاسمة عن بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية.

وارتفع سهم «أسباير كابيتال» القابضة للاستثمارات المالية أمس بنسبة %98 ليصل إلى 0.422 جنيه، بينما انخفض سهم بايونيرز للتنمية العمرانية «المنقسمة» %18 إلى 3.27 جنيه، وشركة جدوى للتنمية الصناعية «المنقسمة» بنسبة %2.75 إلى 1.66 جنيه.

وسجلت مؤشرات السوق ارتفاعات جماعية خلال تعاملات جلسة أمس مدعومة بمشتريات المستثمرين الأجانب ليصعد مؤشر «EGX30» الرئيسى بنسبة %0.49 مسجلا 10714 نقطة.

وقفز مؤشر «EGX70ewi» للأسهم الصغيرة والمتوسطة %0.72 إلى 2683 نقطة، ومؤشر «EGX100ewi» الأوسع نطاقا %0.44 إلى 3630 نقطة.

ويرى محمد حسن العضو المنتدب لشركة «بلوم مصر» لتداول الأوراق المالية, أن البورصة تحركت بشكل إيجابى للوصول إلى 10714 نقطة نتيجة القوة الشرائية وارتفاع معدلات السيولة فى أسهم البنك التجارى الدولى وكليوباترا وفورى والسويدى وحديد عز.

وأوضح أن السوق تشهد بعض التفاؤل نتيجة عدة عوامل أبرزها ارتفاع معدلات الطلب فى طرح «إى فاينانس» مما دفع الشركة إلى زيادة حجم الاكتتاب بنحو %10 من أسهمها.

ولفت إلى أن المؤشر السبعينى شهد ارتدادة بعد اختراق منطقة 2650 نقطة، لتصبح منطقة الدعم الحالية للمؤشر عند 2680 نقطة.

وأشار إلى أن أسهم شركة بايونيرز القابضة الناتجة عن التقسيم سجلت تحركات متباينة إذ صعد سهم الشركة القاسمة بأكثر من %90 بينما شهد سهما الشركة المنقسمة معدلات انخفاض محدودة.

وأكد أن قدرة بايونيرز القابضة على التقسيم إلى 3 كيانات ضخمة بهذا الشكل وقيدها فى السوق الرئيسية تعد سابقة فريدة خاصة فى ظل الظروف الصعبة للسوق.

وقال أحمد أبو اليزيد رئيس قسم التحليل الفنى فى شركة “عكاظ” لتداول الأوراق المالية إن المؤشر الرئيسى يختبر مستوى المقاومة المهم عند 10700 نقطة، ومن المرجح اختراقه واستهداف منطقة 11000 و11200 نقطة.

ونصح المستثمرين بالشراء أثناء الانخفاضات فى الأسهم القيادية خلال الفترة المقبلة.

ورجح أن يشهد المؤشر السبعينى ارتدادة أيضا حول المستويات الحالية ليستهدف المقاومة التالى عند 2800 نقطة.

ونصح باستغلال الارتفاعات التى قد تشهدها الأسهم الصغيرة والمتوسطة فى تخفيف المراكز المالية، كما يفضل عدم التعامل معها بنظام الهامش.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم أمس 2.1 مليار جنيه، وجرى التعامل على 190 سهما ارتفع منها 67 بينما انخفض 66 واستقر 57 عند نفس مستويات إغلاق جلسة الأحد.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع بصافى قيم تداولات قدرها 646.6 و45 مليون جنيه بالترتيب، بينما فضل الأجانب الشراء بصافى قدره 691.6 مليون جنيه.