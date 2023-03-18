البورصة تتكبد خسائر فادحة الأسبوع الماضي والثلاثيني يهوى 10.5% (جراف)

تكبدت البورصة المصرية خسائر فادحة الأسبوع الماضي، حيث هوت المؤشرات جماعيا بمعدلات تجاوزت الـ10%، وتراجع رأس المال السوقي بنسبة مماثلة، وسط ضغط قوي من مبيعات الأجانب.

وتراجع مؤشر السوق الرئيس EGX30 بنسبة 10.5% مغلقا عند 14704 نقطة، كما هوى مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 16.4% مغلقا عند 2558 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 15.11%، مغلقا عند 3814 نقطة.

وخرج رأس المال السوقي من منطقة التريليون جنيه، مغلقا عند 957.1 مليار جنيه، بعد خسائر أسبوعية بلغت نسبتها 10.2%.

وتعرضت السوق لضغوط بيعية قوية من المستثمرين الأجانب بصافي 731.3 مليون جنيه، بنسبة 15% من التعاملات، وفي المقابل اتجه المستثمرون المحليون للشراء بصافي 358.7 مليون جنيه، بنسبة 77.2% من التعاملات، والعرب بصافي 372.6 مليون جنيه، بنسبة 7.8% من التداولات.