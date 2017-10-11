البورصة تتفاوض مع 70 شركة للقيد بالسوق الرئيسية

أحمد علىتتفاوض إدارة البورصة المصرية مع 70 شركة يتم التعامل على أسهمها بسوق خارج المقصورة، وذلك بهدف قيدها وطرحها بالسوق الرئيسية، كما تحاول استعادة عدد آخر من الشركات التى تم شطبها خلال الفترة المقبلة.وقال محسن عادل، نائب رئيس البورصة المصرية، إن مجلس الإدارة قام بفرز الشركات المتعاملة بسوق خار

أحمد على

تتفاوض إدارة البورصة المصرية مع 70 شركة يتم التعامل على أسهمها بسوق خارج المقصورة، وذلك بهدف قيدها وطرحها بالسوق الرئيسية، كما تحاول استعادة عدد آخر من الشركات التى تم شطبها خلال الفترة المقبلة.

وقال محسن عادل، نائب رئيس البورصة المصرية، إن مجلس الإدارة قام بفرز الشركات المتعاملة بسوق خارج المقصورة خلال الفترة الماضية، وانتقاء المتوافقة منها مع شروط القيد بالسوق الرئيسية، وبالفعل تم بدء التفاوض معها لإدراج أسهمها فى البورصة.

وأضاف فى تصريحات لـ«المال» على هامش اجتماعه بأعضاء شعبة الأوراق المالية – الإثنين – أن المفاوضات الجارية مع تلك الشركات تسير بشكل جيد، متوقعًا قيد عدد كبير خلال الفترة المقبلة فى ظل عدم وجود عوائق لديهم.

وأوضح عادل أن الاجتماع مع جمعية مستثمرى الإسكندرية أسفر عن بدء المفاوضات مع عدد من الشركات العاملة بالمحافظة، والتى تم شطبها من جداول القيد بالبورصة خلال الفترة الماضية، لإعادة قيدها مرة أخرى.

وكانت إدارة البورصة المصرية قد عقدت اجتماعا نهاية الأسبوع الماضى مع جمعية مستثمرى الإسكندرية لمناقشة كيفية نشر ثقافة الاستثمار فى البورصة، بجانب التعرف على الشركات العاملة بالمحافظة والمؤهلة للقيد فى السوق.

وتابع: تضمنت نتائج الاجتماع أيضا الاتفاق على إقامة دورة تدريبية لنشر ثقافة الاستثمار بالبورصة ومزايا القيد، بجانب ترشيح عدد من الشركات المؤهلة للقيد بالسوق.

وأشار عادل إلى أن البورصة تعتزم تحويل العمل بشكل كامل لنظام الحفظ المركزى ليتم إجراء كل المعاملات بشكل إلكترونى فى خلال عام من الآن، وذلك فى إطار تطوير وتسهيل الإجراءات.

وكشف أن البورصة ستنظم دورات تدريبية للعاملين بشركات السمسرة، وتحديدًا مديرى الحسابات، تتضمن تدريس مواد متعلقة بالتحليل الفنى والمالى.