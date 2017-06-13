البورصة تتعافى عقب هبوط جلستين متتاليتين‎

منى عبدالباريتمكنت البورصة المصرية، من التحول للارتفاع، في نهاية جلسة اليوم الثلاثاء، عقب هبوط متواصل لجلستين، مع تعافي التداولات لتتجاوز مليار جنيه، مقارنة بـ 800 مليون جنيه بالجلسة السابقة.وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق EGX30 عند مستوى 13531 نقطة، على ارتفاع 0.29%، كما ارتفع نظيره الدولاري بنسبة 0

منى عبدالباري

تمكنت البورصة المصرية، من التحول للارتفاع، في نهاية جلسة اليوم الثلاثاء، عقب هبوط متواصل لجلستين، مع تعافي التداولات لتتجاوز مليار جنيه، مقارنة بـ 800 مليون جنيه بالجلسة السابقة.

وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق EGX30 عند مستوى 13531 نقطة، على ارتفاع 0.29%، كما ارتفع نظيره الدولاري بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 2538.6 نقطة، في حين تراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.17% إلى مستوى 614.16 نقطة.

وأنهى مؤشر EGX50 متساوي الأوزان التداولات عند مستوى 2098.69 نقطة على ارتفاع 0.21%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً عند مستوى 1441.7 نقطة، على ارتفاع 0.15%.

وأغلق رأس المال السوقي رابحاً 2.2 مليار جنيه، عند مستوى 685.6 مليار جنيه، مقارنة بـ 683.4 مليار جنيه بجلسة أمس.

وسجلت التداولات مليار جنيه من خلال 26.322 ألف عملية على أسهم 178 شركة، وارتفع من بينها 63 سهمًا، في مقابل تراجع 75 سهمًا، وظل 40 على ثبات.

واتجهت تعاملات العرب والأجانب أمس للشراء بصافي مليون جنيه و4.6 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتخذ المصريون الاتجاه البيعي 6 ملايين جنيه.

واستحوذ المصريون أمس على النسبة الأكبر من التعاملات 65.5% في مقابل 21% للأجانب، و13.4% للعرب.

وقال محللون لـ “المال”، إن الارتفاعات التي شهدها السوق اليوم هي حركة تصحيحية طبيعية عقب التراجعات التي استمرت الجلستين الماضيتين، فيما توقعوا سيطرة المسار العرضي على السوق بجلسة الغد.