البورصة تتشبث بالمسار الصاعد وسط توقعات بتحرك «EGX30» لمقاومة 12400 - 12500

يتوقع محللون فنيون أن تواصل البورصة المصرية أداءها الإيجابى خلال الفترة القليلة المقبلة، على أن تستهدف منطقة المقاومة 12400 – 12500 ومنها نحو 13500 نقطة.

وأنهت البورصة تعاملاتها بجلسة أمس على صعود جماعى وسجل المؤشر الرئيسى «EGX30» حوالى %1.6 عند 12341 نقطة، و«EGX70EWI» للأسهم الصغيرة والمتوسطة %2.8 ليحقق 2362 نقطة، والأوسع نطاقًا «EGX100» 6.2% ليصل إلى 3450.5 نقطة، ونظيره «EGX50 « %1.9 إلى 2173.8 نقطة.

وسجلت تداولات الأسهم حوالى 2.1 مليار جنيه، وجرى التعامل على نحو 201 ورقة مالية صعد منها 133 وتراجع 14 وظل 54 دون أى تغيرات.

واتجهت تعاملات المصريين للشراء بقيمة 356.8 مليون جنيه، مقابل مبيعات أجنبية وعربية بواقع 279.2 و77.5 مليون على التوالى.

من جانبه، قال إبراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «نعيم القابضة» إن «EGX30» فى طريقه لاختبار مقاومة 12500 نقطة، مشيرا إلى أن تمكنه من اختراق هذا المستوى سيفتح له باب الصعود خلال الجلسات القليلة المقبلة نحو 13100 ثم 13500 نقطة.فى سياق متصل، قال حسام عيد مدير الاستثمار بشركة «إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية» إن «EGX30» أغلق تعاملات أمس عند قمة جديدة له خلال العام الجارى، بدعم الأداء الإيجابى لأغلب الأسهم القيادية.

وأشار إلى أن هذا الأداء دفع «EGX30» لاستعادة مستوى المقاومة 12200 نقطة وتحقيق قمة جديدة منذ بداية العام الحالى مع ارتفاع قيم وأحجام التداولات والتى تجاوزت 2 مليار جنيه خلال الجلسة.

وأضاف أن «EGX30» يستهدف مستوى المقاومة 12400 وباختراقه والاستقرارأعلاه يتطلع إلى 12600 نقطة، موضحًا أنه حال ظهور قوى بيعية قد يتجه المؤشر إلى اختبار دعم 12200 نقطة مرة أخرى.

أما عن مؤشر «EGX70» فقد نجح أيضا فى استعادة مستويات المقاومة الرئيسية له عند 2300 و2360 نقطة بفضل الأداء الإيجابى والصعود لأغلب أسهمه. وأوضح «عيد» أن استقرار «EGX70» أعلى دعم 2360 قد يدفعه لاختبار مستوى المقاومة الرئيسى 2400 نقطة، وفى حالة ظهور جنى أرباح وتصحيح فسيتجه نحو 2300.