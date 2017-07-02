البورصة تتشبث بالصعود وسط انخفاض التداولات

أحمد علي نجحت البورصة المصرية، في التحول نحو الصعود، في ختام تعاملات جلسة اليوم، الأحد، عقب تباين مؤشراتها في الجلسة الأخيرة الأربعاء الماضي، وصعد "egx30" بنسبة 0.68%، مسجلا مستوى 13487.36 نقطة، وارتفع egx70 بنسبة 1.15% مغلقًا عند 656.86 نقطة، وصعد مؤشر "egx100" بنسبة 0.67%، مسجلا 1519.38 نقط

أحمد علي



نجحت البورصة المصرية، في التحول نحو الصعود، في ختام تعاملات جلسة اليوم، الأحد، عقب تباين مؤشراتها في الجلسة الأخيرة الأربعاء الماضي، وصعد “egx30” بنسبة 0.68%، مسجلا مستوى 13487.36 نقطة، وارتفع egx70 بنسبة 1.15% مغلقًا عند 656.86 نقطة، وصعد مؤشر “egx100” بنسبة 0.67%، مسجلا 1519.38 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم 489 مليون جنيه، فيما ربح رأسمال الأسهم المقيدة 1.7 مليار جنيه، مغلقًا عند مستوى 695.203 مليار جنيه مقارنة بـ 693.464 مليار جنيه، بجلسة الأربعاء الماضي.

وتوقع محللون فنيون أن تستكمل البورصة رحلة صعودها في جلسة غدًا، الإثنين، إذ رشحوا المؤشر الرئيسي للبورصة “EGX30” للتحرك أسفل مستوى 13500 نقطة، كما سيتحرك نظيره “EGX70” نحو مستوى 660 نقطة.

وأكدوا أن السوق استوعبت آثار تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، موضحين أن انخفاض قيم التعاملات يعود إلى عدة أسباب، منها أن جلسة اليوم أولى جلسات الأسبوع، التي تشهد مشاركة خفيفة من الأجانب، بجانب ترقب البعض لمعرفة آثار قرارات الحكومة الأخيرة، برفع أسعار الوقود، وتأثر عمليات الـ “SAMEDAY” بضريبة الدمغة.



من جانبه قال محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفني ببنك الكويت الوطني للاستثمار بشمال أفريقيا والشرق الاوسط، إن السوق نجح في التمسك بمساره الصاعد خلال الفترة الراهنة، رغم ارتفاع أسعار الوقود وبدء تحصيل ضريبة الدمغة.



وتوقع أن تستكمل البورصة تحركاتها الصاعدة نحو مستوى 13540 نقطة، للمؤشر الرئيسي “EGX30″، ومستوى 660 نقطة لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “EGX70”.

وعلى صعيد الأسهم، رشح رئيس قسم التحليل الفني ببنك الكويت الوطني للاستثمار بشمال أفريقيا والشرق الأوسط، سهم التجاري الدولي للتحرك صوب مستوي 82.70 جنيه، فيما سيستهدف سهم بالم هيلز مستوي 3.11 جنيه.

من جهته قال محمد عثمان، رئيس قسم التحليل الفني بشركة بيراميدز كابيتال لتداول الاوراق المالية، إن قيم التداولات لم تك ضعيفة بجلسة اليوم، مرجعًا انخفاضها إلى كون الجلسة هى أولى جلسات الأسبوع التى تشهد مشاركة بسيطة من المستثمرين الأجانب.















