البورصة تتسلح بمشتريات العرب ونتائج الشركات القوية لبدء موجة صاعدة

توقع خبراء أن تتجه البورصة المصرية للصعود فى تعاملات الأسبوع الحالى، وسط هيمنة حالة من التفاؤل على المستثمرين بدعم النتائج القوية للشركات بالربع الأول، واتجاه العرب نحو الشراء خلال الأيام الماضية.

وأضافوا أن أسهم قطاع المعادن والقطاع المالى غير المصرفى والمدفوعات الإلكترونية ستواصل أدائها الصاعد خلال الأسبوع الحالى، بدعم ارتفاع أسعار السلع الأساسية فى البورصات العالمية، والحركة الجيدة لقطاع المدفوعات الإلكترونية.

كانت البورصة المصرية أنهت الأسبوع الماضى على تباين للمؤشرات، إذ تراجع المؤشر الثلاثينى بشكل طفيف، وفى المقابل ارتفع المؤشر السبعينى للأسهم الصغيرة والمتوسطة والمؤشر المئوى الأوسع نطاقا بنسب حول %3، مع اتجاه شرائى للعرب.

وتراجع المؤشر الثلاثينى بواقع %0.33 إلى 10732 نقطة، وفى المقابل ارتفع مؤشر الأفراد السبعينى بنسبة %3.11 مغلقا على 2229 نقطة، وEXG100 الأوسع نطاقا بنسبة %2.72 إلى 3181 نقطة.

وأغلق رأس المال السوقى بتراجع هامشى نسبته %0.04، بقيمة 33 مليون جنيه، لينهى تعاملات الأسبوع عند 671.9 مليار، مقارنة مع 672.2 مليار للأسبوع السابق.

وارتفع إجمالى التداولات بالسوق “سندات وأسهم” إلى 17 مليار جنيه، مقارنة مع 10.6 مليار للأسبوع السابق، مع اقتناص السندات النسبة الأكبر «%56.64»، فيما كان نصيب الأسهم %43.36.

واتجه العرب للشراء بصافى 189.5 مليون جنيه، بنسبة %7.4 من التعاملات، بينما كان نصيب المصريين %77.5، والأجانب %15.1 بصافى بيع 270.9 مليون.

وقال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير فى شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن النتائج الجيدة للشركات المُدرجة عن فترة الربع الأول من2021، واتجاه العرب نحو الشراء عوامل تدعم تحركات السوق نحو الصعود، مرجحا تحرك المؤشر الثلاثينى فى نطاق 10650 نقطة كحد أدنى و10900 نقطة كحد أقصى.

وأضاف أن النتائج المالية للشركات عن الربع الأول التى تجاوزت التوقعات تمثل دفعة إيجابية لحركة السوق، كما أن ارتفاع أسعار السلع عالميا سيساهم فى حركة إيجابية لأسهم شركات الحديد والألمونيوم، وعمليات إعادة إعمار ليبيا ستدعم بعض أسهم قطاع الأسمنت.

وأوصى بالشراء على حزمة أسهم شملت السويدى إليكتريك عند 8.20 جنيه، مقابل 8.38 للأسبوع الماضى، وسيدى كرير عند 10.80 جنيه، مقابل 11.02 للتداولات الأخيرة، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير 4.70 جنيه، نظير 4.82 فى آخر إغلاق.

وقالت دعاء زيدان، نائب رئيس قسم التحليل الفنى فى شركة أمان لتداول الأوراق المالية، إن السوق تسودها حالة تفاؤلية بدعم النتائج الإيجابية للشركات فى الربع الأول، والاتجاه الشرائى للمستثمرين العرب.

ورجحت تحرك المؤشر الثلاثينى فى نطاق 10650 و10900 نقطة، لافتة إلى أن الأداء الجيد خلال الفترة الماضية ساهم فى تغيير النظرة قصيرة المدى للسوق إلى الصعود.

وأكدت أن أسهم قطاع المدفوعات الإلكترونية تشهد حركة قوية تظهر بوضوح فى أسهم راية، وفورى، وإم إم جروب، وأيضا أسهم الخدمات المالية غير المصرفية وأبرزها هيرميس.

ولفتت أيضا إلى أن ارتفاعات أسعار المعادن الأساسية عالميا دعمت تحركات أسهم هذا القطاع فى البورصة المصرية، وأبرزها حديد عز الذى ارتفع الأسبوع الماضى %1.7 ومصر للألمونيوم الذى صعد بنسبة %1.4. وتوقعت مزيدا من الاتجاه الشرائى عند المستثمرين العرب خلال الفترة المقبلة مع القيد المزدوج لشركة التشخيص المتكاملة، واتجاه شركة سبيد ميديكال نحو القيد المزدوج فى بورصة دبى