البورصة تترقب مزيدًا من التراجع نحو 10400 نقطة

توقع محللون فنيون استمرار تراجع أداء البورصة خلال تعاملات جلسة اليوم، مدفوعة بضغوط بيعية محتملة على الأسهم ذات الأوزان النسبية فى إطار التحرك العرضى المائل للهبوط للمؤشر الرئيسي.

وهبط مؤشر «EGX30» أمس بنسبة %1.44 ليصل إلى 10496 نقطة، و«EGX70ewi» للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة %2.465 إلى 2723 نقطة، و«EGX100ewi» الأوسع نطاقا %2.35 إلى 3660 نقطة.

وقال المحللون إن تحركات السوق لاتزال مرهونة بجملة عوامل فى مقدمتها عدم حسم ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات، إلى جانب تذبذب أداء الأسواق العالمية، وارتفاع معدلات التعامل بـ «المارجن».

وشهدت السوق تراجعات جماعية للقطاعات المقيدة فى البورصة أمس وفى مقدمتها البنوك والرعاية الصحية والعقارات والسياحة والاتصالات والأغذية والتعليم والخدمات المالية غير المصرفية والمقاولات ومواد البناء.

وانخفضت غالبية الأسهم ذات الأوزان النسبية وعلى رأسها حديد عز والسويدى إليكتريك وأوراسكوم للاستثمار وإعمار مصر والمصرية للاتصالات، وهيرميس، والشرقية للدخان، إلى جانب الأسهم الكبيرة المكونة للمؤشر السبعيني.

وقال محمد حسن، العضو المنتدب لشركة «بلوم مصر» للاستثمارات المالية، إن السوق واجهت ضغوطا بيعية مع استمرار التأثير السلبى لاقتراب فرض ضريبة أرباح رأسمالية على تعاملات البورصة مع بداية العام المقبل.

وأشار إلى أن العمليات البيعية التى ظهرت خلال جلسة أمس مع التداولات المرتفعة تمهد لاستكمال التراجعات نحو الدعم المهم عند 10400 نقطة، آملاً أن تتماسك السوق بالقرب منها مع وصول أسعار الأسهم إلى مستويات مغرية للشراء.

ولفت إلى أن المؤشر السبعينى واجه ضغوطا بيعية فى إطار استكمال الهبوط التصحيحي، متوقعا التحرك بين مناطق 2550 و2560 نقطة.

وقال أحمد أبو اليزيد، رئيس قسم التحليل الفنى فى شركة «عكاظ» لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى لا يزال يتحرك فى المنطقة العرضية بين مستوى الدعم الرئيسى 10400 ومستوى المقاومة 10700 نقطة.

و توقع أن يستمر الأداء العرضى بين هذه المستويات الأسبوع الحالى والمقبل إلى أن يتم اختراق مستوى المقاومة 10700 نقطة نحو الأعلى، وفى هذه الحالة يستهدف المؤشر 11000 ثم 11200 نقطة.

أما عن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة فقال «أبو اليزيد» إن المؤشر شهد تراجعا حول مستوى المقاومة المهم 2800 نقطة.

ورجح حدوث المزيد من التحركات العرضية بين 2650 و2800 نقطة إلى أن يشهد اختراقا بأحجام تداول جيدة لمستوى 2800 نقطة، على أن يكون المستهدف فى هذه الحالة مستوى المقاومة التالى 3000 نقطة.

وبلغت قيم التداولات على الأسهم أمس 1.3 مليار جنيه، وجرى التعامل على 196 سهما ارتفع منها 25 وانخفض 124 بينما استقر 47 عند نفس مستويات إغلاق جلسة الأحد.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب نحو البيع بقيمة 48 و53.2 مليون جنيه بالترتيب، بينما فضل العرب الشراء بقيمة 101.2 مليون.