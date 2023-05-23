البورصة تترقب مزيدا من الضغوط على الأسهم القيادية وتدوير للسيولة نحو «الصغيرة»

توقع متعاملون ومحللون فنيون أن تواجه البورصة المصرية مزيد من الضغوط على بعض الأسهم القيادية مقابل انتقال للسيولة نحو الأسهم الصغيرة والمتوسطة القوية ماليا.

وأوضح المتعاملون أن السوق شهدت ارتفاعات جماعية ملحوظة في النصف الأول من الجلسة بدعم من سهم البنك التجاري الدولي قبل أن تظهر عمليات جني أرباح على باقي الأسهم القيادية وعلى رأسها حديد العز.

ورجح المتعاملون تحرك المؤشر الرئيسي نحو مناطق 16400-16600 نقطة ثم إعادة التجربة على مستوى المقاومة 16800و17000 نقطة.

وسجلت مؤشرات السوق أداء متباين فى ختام تعاملات جلسة أمس إذ تراجع «EGX30» بنسبة %0.57 ليصل إلى 16764 نقطة، بينما ارتفع «EGX70» بـ%0.44 إلى 3009 نقطة، وانخفض «EGX100» الأوسع نطاقا بحوالى %0.02 مسجلا 4544 نقطة.

وحققت السوق قيم تداولات على الأسهم قدرها 1.75 مليار جنيه بعد أن جرى التعامل على 202 سهما ارتفع منها 61 بينما انخفض 72 واستقر 69 عند نفس مستويات جلسة الأحد.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين إلى البيع بصافى قيم تداولات قدرها 83.9 مليون جنيه، بينما فضل العرب والأجانب الشراء بصافى قدره 32.4 و51.5 مليون جنيه بالترتيب.

قال سعيد الفقي العضو المنتدب لشركة أصول القابضة أن المؤشر الرئيسي قد اغلق منخفضا امس بنحو 96 نقطة نتيجة الضغوط البيعية بعد أن لامس منطقة مقاومة مهمة عند 16800 نقطة.

سعيد الفقى، العضو المنتدب لشركة «أصول» القابضة

ولفت الفقي إلى أن المؤشر لديه منطقة دعم قوية عند 16600 نقطة والمقاومة الاقرب عند 17000و17100 نقطة متوقعا إعادة التجربة على المناطق الأخيرة خلال الفترة المقبلة.

وذكر أن أداء المؤشر السبعيني كان مختلف حيث تجاوز منطقة المقاومة الهامة عند 3000 نقطة ما يمهد لاختراق منطقة تاريخية جديدة بالقرب من مستوى 3100 نقطة.

وقال محمود عطا مدير الاستثمار بشركة يونيفرسال لتداول الاوراق المالية أن السوق يشهد الفترة الاخيرة عملية تدوير للسيولة تجاة الأسهم الصغيرة والمتوسطة القوية مالياً.

محمود عطا الله خبير اسواق المال

وأوضح أن المؤشر الرئيسي قد شهد أداء قوي مطلع الجلسة لكنه تعرض لضغوط بيعية مع الختام وفشل في الثبات أعلى منطقة المقاومة 17000 نقطة وذلك بسبب التراجعات التي شهدها سهم حديد عز في اطار عمليات جني الأرباح.

وتوقع عطا إستمرار الضغط البيعي داخل الأسهم القيادية ليختبر المؤشر الرئيسي مستوي الدعم 16400 نقطة خلال جلسات هذا الأسبوع.

وأشار إلى ان مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة قد نجح امس في الثبات اعلى مستوي 3000 نقطة والإغلاق عند مستوي 3009 نقطة.

وتوقع عطا أن يستمر الأداء الإيجابي لمؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة ليقترب من مستوي 3100 نقطة خلال جلسات هذا الأسبوع.