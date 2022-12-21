البورصة تترقب قرارات البنك المركزي غدا.. و«EGX30» ينهي تعاملات الأربعاء بصعود 0.13%

قال محللون فنيون إن مؤشرات البورصة المصرية تترقب قرارات البنك المركزي باجتماع الغد الخميس، فيما يتعلق بأسعار الفائدة والعملة المحلية. وأضافوا أن تمكن “EGX30” من تجاوز المستوى الحالي بنجاح سيدفع به نحو مزيد من الصعود صوب 14850 ثم 15600 نقطة في الفترة المقبلة.

وتمكّن المؤشر الرئيسي “EGX30” بنهاية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء من تقليص الخسائر الصباحية، ليغلق عند 14542 نقطة، بصعود 0.13%،

فيما تراجع أداء نظيره السبعيني للأسهم الصغيرة والمتوسطة “EGX70ewi” بنحو 0.32% ووصل إلى 2788 نقطة، كما هبط الأوسع نطاقًا “EGX100” بـ0.38% عند 4122 نقطة، والخمسيني “EGX50” بـ0.44% مسجلًا 2583 نقطة.

وسجلت تداولات الأسهم حوالي 1.7 مليار جنيه، فيما جرى التداول على نحو 204 أوراق مالية، صعد من بينها 39، وتراجع 99، وظل 66 على استقرار دون تغير.

واتجهت تعاملات المصريين والعرب للشراء بواقع 5.1 و42.2 مليون جنيه على التوالي، فيما اتجه الأجانب للبيع بواقع 47.3 مليون.

من جانبه، قال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة”، إن المؤشر الرئيسي “EGX30” كان قد ارتد من مستوى الدعم 14250 نقطة.

ولفت إلى أن تمكن المؤشر الرئيسي من الارتداد أعلى المستوى الحالى سيفتح له باب الصعود خلال الجلسات المقبلة حتى 15600 نقطة، ونصح متعاملي البورصة بالتحرك الانتقائي على الأسهم بالوقت الراهن.

فيما قال حسام عيد، مدير الاستثمار بشركة إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، إن “EGX30” أغلق جلسة الأربعاء عند 14542 نقطة، بعد أن شهد ارتدادة قوية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي 14250 مدفوعًا بنشاط الأسهم القيادية.

وأوضح أن استقرار المؤشر الرئيسي أعلى مستوى 14500 نقطة يدفعه إلى اختبار مقاومة 14850، بشرط استمرار التحرك الإيجابي للأسهم القيادية، واتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء وفتح المراكز المالية.

وأضاف عيد أنه في حال عدم نجاح المؤشر الرئيسي في الاستقرار أعلى دعم 14500 نقطة، قد يتجه إلى اختبار مستوى الدعم الثاني 14250 مرة أخرى.

أما مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 فأوضح أنه استقر بالمنطقة الحمراء بنهاية تعاملات الأربعاء نتيجة الأداء المتذبذب لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة واتجاه المستثمرين الأفراد المصريين نحو البيع وجني الأرباح الرأسمالية.

ونوه عيد بأن “EGX70ewi” متجه بهذا الأداء لاختبار دعم 2760 نقطة، أما في حال العودة مرة أخرى إلى الأداء الإيجابي والصعود لأسهمها فيتجه نحو مقاومة 2800.