البورصة تترقب قدرة EGX30 على التماسك بمستوى دعم 11800 نقطة

قال خبراء التحليل الفنى إن مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 اقترب من مستوى دعم مهم بمنطقة 11800 نقطة، سيحدد اتجاهه قصير المدى، لافتين إلى أن تأكيد كسر ذلك المستوى خلال تعاملات الإثنين قد يدفع المؤشر لمزيد من الهبوط فى اتجاه 11600 إلى 11700 نقطة.

ونوه الخبراء بأن ظهور القوى الشرائية عند مستوى الدعم السابق ذكره قد يعيد المؤشر للتجربة على 12000 نقطة مجددا.

وأشاروا إلى الأداء السلبى لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بعد كسر مستوى الدعم الرئيسى 2200 نقطة، يرشحه لاستكمال الهبوط قرب 2160 نقطة.

وهبط المؤشر الرئيسى EGX30 أمس بحوالى %1.51 ليغلق على 11830 نقطة، وتراجع نظيره EGX70 EWI بنحو %1.69 مسجلًا 2196 نقطة، كما انخفض الأوسع نطاقا EGX100 EWI بنسبة %1.64 إلى 3223 نقطة.

بلغ إجمالى قيم التداول على الأسهم 556.12 مليون جنيه، وفقد رأس المال السوقى للأسهم المقيدة حوالى 8.44 مليار جنيه، ليسجل 759.91 مليار، مقابل 768.35 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.

وشهدت البورصة أمس سيطرة بيعية من قبل المستثمرين المصريين والعرب بصافى قيمة بلغت 16.35 مليون جنيه و17.43 مليون على الترتيب، مقابل صافى شراء للأجانب بقيمة 33.79 مليون.

لفت أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايروكابيتال لتداول الأوراق المالية، إلى الهبوط القوى لمؤشر EGX30 إثر تعرضه لعمليات جنى أرباح مع اقترابه من مستهدفه عند 12000 إلى 12100 نقطة.

ونوه جمال الدين باقتراب EGX30 من أول مستهدف تصحيحى له عند 11800 نقطة خلال هبوط الأحد، مع فتح احتمالية إيقاف الهبوط قرب ذلك المستوى.

واستكمل بأنه فى حال تأكيد اختراق مستوى 11800 نقطة خلال تعاملات الإثنين، فإن المؤشر قد يواصل التراجع لقرب الدعم التالى عند 11700 إلى 11650 نقطة.

وأشار حسام عيد، مدير الاستثمار بشركة إنترناشونال لتداول الأوراق المالية، إلى أن مؤشر EGX30 قد فقد أمس نحو 181 نقطة، تأثرًا بعمليات جنى الأرباح وسط أداء سلبى لغالبية الأسهم القيادية، ما دفع المؤشر لكسر مستوى الدعم الرئيسى 12000 نقطة.

وتوقع اتجاه EGX30 للهبوط لاختبار مستوى الدعم التالى 11600 نقطة، ما لم تظهر القوى الشرائية قرب 11850 نقطة، والتى حال ظهورها قد تعيد المؤشر للصعود قرب 12000 نقطة مجددا.

وعلى صعيد EGX70، قال عيد إن المؤشر سجل أيضًا أداءً سلبيًا خلال تعاملات أمس ليغلق فاقدا نحو 37 نقطة، دون مستوى الدعم الرئيسى 2200 نقطة، والتى حال تأكيد كسرها يواصل الهبوط فى اتجاه الدعم التالى 2160 نقطة.