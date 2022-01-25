البورصة تترقب قدرة EGX30 على التماسك أعلى دعم 11500 نقطة

قال الخبراء الفنيون في البورصة المصرية إن المؤشر الثلاثيني سجل أداءً سلبيًا، مما قد يُنذر بالتصحيح بالهبوط، مؤكدين أن السوق لا تزال في حاجة إلى طروحات قوية تدفع مؤشر السيولة لأعلى، وذلك في ظل حالة عدم الاستقرار التي تمر بها بفعل الحالة الضبابية عالميًا.

وشهدت مؤشرات البورصة المصرية تباينا في أدائها خلال جلسة الثلاثاء، حيث انخفض المؤشر الرئيسي بنحو 0.63% ليصل إلى 11542 نقطة، بينما ارتفع السبعيني EGX 70 بمعدل 0.34% ليسجل 2139 نقطة، وجاء المؤشر الأوسع نطاقًا EGX 100 مرتفعًا بنسبة 0.28% ليستقر عند مستوى 3141 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم نحو 687,6 مليون جنيه، من خلال 29,9 ألف عملية تداول على 189 شركة، كما وصلت قيمة رأس المال السوقي إلى 746 مليار جنيه.

وسجل المتعاملون المصريون صافي شراء بنحو 77,5 مليون جنيه، مثابل صافي بيع للعرب والأجانب بلغ 40، و37,5 مليون جنيه على الترتيب، وسجل الأفراد المصريون والمؤسسات المصرية صافي شراء بقيمة 41,6، و35,8 مليون جنيه على التوالي، بينما سجلت المؤسسات العربية والأجنبية صافي بيع 35,2، و37,4 مليون جنيه.

قال إيهاب السعيد، محلل سوق المال وعضو مجلس إدارة البورصة سابقًا، إن السوق تشهد حالة من الغموض نظرًا لضبابية الوضع العالمي، حيث إنه رغم تحقيق بعض المؤشرات ارتفاعات جيدة إلى حد كبير، مثل سهم نهر الخير الذي حقق أداءً متميزًا خلال أول جلسة تداول له، إلا أنها تحركات الأوراق القيادية تعد معدومة، مما لا يدفع المؤشر العام للارتفاع، فالسوق لا تزال في حاجة لتعويض السيولة المفقودة في الجلسات الماضية.

وقال محمد كمال، خبير سوق المال وعضو مجلس إدارة شركة «إيليت» للاستشارات المالية، إن المنطقة التي سجلها المؤشر الثلاثيني بمستويات الدعم 11500 نقطة تعد نقطة حاسمة للسوق خلال الفترة القادمة، محذرًا من أن كسر هذا المستوى قد يُنذر بالخطر، خاصة في ظل التخوفات العالمية، الصحية بارتفاع أعداد مصابي فيروس كورونا ومتحوراته، والاقتصادية برفع الفائدة العالمية بفعل ارتفاع معدلات التضخم.

من جهته، قال هشام حسن، رئيس قسم الاستثمار فى شركة «إتش دي» لتداول الأوراق المالية، أن السوق يفتقر الدعم والتحفيز، حيث إن فئة المستثمرين العرب والأجانب يضغطوا السوق بقوة بيعية، لا يستطع المصريين استيعابها.

وأضاف أن جلسة أمس قد اختبرت مستويات الدعم للمؤشر الرئيسي EGX30 بمنطقة 11500 نقطة، مشيرًا الى ان قدرة المؤشر في الثبات أعلى ذلك المستوى ستحدد طبيعة حركته على المدى القصير.