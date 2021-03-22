البورصة تترقب قدرة «EGX30» على إيقاف مسلسل الخسائر المتتالية وموقف «دايس»

«الرقابة المالية» توقف التداول عليه حتى تكليف مستشار مالى مستقل

تترقب البورصة المصرية قدرة مؤشرها الرئيسى EGX30 على إيقاف مسلسل خسائره المتتالية فى آخر 5 جلسات تداول، وللجلسة الثامنة فى آخر 10، فى ظل استنجاد المؤشر بمستوى الدعم 10800 نقطة، والذى قد يكبح موجة الهبوط ويدفعه مجددًا للصعود.

ووسط تراجعات البورصة المصرية وخسائر رأسمالها السوقى التى بلغت 8.2 مليار جنيه، قررت الهيئة العامة للرقابة المالية إيقاف التداول على سهم «دايس»، عقب هبوطه المستمر، حتى تعاقد الشركة مع مستشار مالى مستقل لإعداد قيمة عادلة للسهم وتقديمها قبل 20 أبريل المقبل، كأول إجراء من نوعه فى حالة مشابهة.

وأوضحت الهيئة فى بيان لها، أمس، أن ذلك يأتى فى ضوء حقها فى طلب دراسة للقيمة العادلة فى حال وجود تغير سعرى فى اتجاه واحد بنسبة أكثر من %50 خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، أو نسبة أكثر من %75 خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر، بما لا يتناسب مع اتجاه مؤشرات السوق أو القطاع أو نتائج أعمال الشركة.

السهم يتحرك باتجاه واحد هابط بنسبة %54 من قيمته من 3.37 إلى 1.52 جنيه فى شهر واحد

وتراجع سهم دايس للملابس الجاهزة بنسبة %54 فى شهر واحد فقط، وتحديدًا منذ تسجيله مستوى 3.37 جنيه بجلسة الإثنين 22 فبراير الماضي، وحتى هبوطه لمستوى 1.52 جنيه فى منتصف جلسة أمس –الأحد- مما استلزم قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بإيقاف التداول على السهم وإلغاء العمليات المنفذة وطلب تقرير قيمة عادلة للسهم.

وعقد خبراء التحليل الفنى آمالا على تمكن مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 من إيقاف الهبوط والدخول فى حركة تصحيحية مع اقترابه من مستوى الدعم المهم عند 10800 نقطة، ليدخل المؤشر فى حركة تصحيحية صاعدة مستهدفا مستويات 11000 نقطة.

وأنهى EGX30، تعاملات أمس على انخفاض بنسبة %1.06 مسجلا مستوى 10802 نقطة، وهبط EGX70 EWI، %2.48 ليبلغ 2026 نقطة، كما تراجع المؤشر الأوسع نطاقا EGX100 EWI 22.2% إلى 2979 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم نحو 696.67 مليون جنيه، وتراجع رأس المال السوقى الأسهم المقيدة نحو 8.29 مليار جنيه ليسجل 658.49 مليار جنيه، مقابل 666.78 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.

إيهاب رشاد: طلب قيمة عادلة لـ«دايس» قرار موفق من «الهيئة».. ولابد من وجود أسباب لخسائره

من جهته، قال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة «مباشر كابيتال هولدنج» للاستثمارات المالية، إن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن سهم دايس كان موفقًا، ويحمل فى طياته رسالة طمأنة للمستثمرين، تؤكد حرص الهيئة على سلامة استثماراتهم.

وأضاف أن النزول السعرى للسهم بذلك الشكل المتكرر والمتتالى يؤكد وجود أسباب غير معلومة مسئولة عن تلك الحالة الهابطة للسهم، وما يؤكد ذلك الشك قيام المستثمرين الرئيسيين ببيع أسهمهم بشكل ملحوظ.

يُذكر أن المساهم الرئيسي، ماجد سمير توما، نائب رئيس مجلس الإدارة، قد خفض حصته بالشركة من %15.89 الى مستوى %14.5 الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى قيام المساهم محمود أحمد شفيق – أحد المساهمين الرئيسيين- بخفض حصته من %5 إلى %4.43

وأكد رشاد أن مجلس إدارة «دايس» مطالب بتوضيح الأمر لمساهمى الشركة، وما إذا كانت هناك أى أسباب منطقية حول هبوط السهم أم لا، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع إعطاء نصائح للمساهمين بشأن السهم فى ظل اختلاف مواقفهم الشرائية السعر عند تنفيذهم لعمليات الشراء خاصة فى ظل كون «دايس» من أنشط الأسهم فى العام الماضي.

وقال أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايروكابيتال لتداول الأوراق المالية، إن مؤشر EGX30 تراجع فى 8 من أصل آخر 10 جلسات تداول ليفقد نحو %7 خلال الأسبوعين الماضيين، مما دفعه للاقتراب من مستوى الدعم 10800 نقطة، والذى يعتبر دعما هاما على الأجل القصير.

وأشار إلى احتمالية تمكن المؤشر من الاستقرار أعلى منطقة الدعم 10600 – 10800 نقطة، ومن ثم الدخول فى حركة تصحيحية عقب الهبوط العنيف خلال الأسبوعين المنقضيين، ناصحًا بالاحتفاط بالسيولة خارج السوق لحين تأكيد أى إشارات إيجابية قد تظهر حول مستويات الدعم الحالية لمؤشر EGX30 .

ومن جانبه، قال ريمون نبيل، عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، إن مؤشرات البورصة أغلقت أمس على هبوط لتواصل مسلسل الخسائر المستمر للجلسة الخامسة على التوالى.

وأوضح نبيل أن EGX30 فقد ما يقرب من 530 نقطة خلال آخر 5 جلسات، ليقترب أمس من مستوى 10800 نقطة، والتى تعد منطقة دعم قوية من شأنها إيقاف تلك القوى البيعية المستمرة منذ أكثر من شهر.

ورجح أن يشهد المؤشر بعض الارتداد الصعودى كنوع من أنواع التصحيح لأعلى، فى اتجاه مستوى المقاومة الفرعية بالقرب من 11000 نقطة.

وعلى صعيد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة، أشار نبيل إلى أن أول مستوى دعم لـ EGX70 بالقرب من 2000 نقطة، متوقعًا أن يتمكن من إيقاف تراجع المؤشر، ليعاود استهداف مستوى المقاومة 2160 نقطة، وحال تمكن من الثبات يعاود استهداف مستوى 2240 نقطة على الأجل المتوسط.

جدير بالذكر أن البورصة المصرية شهدت أمس سيطرة شرائية من قبل المستثمرين المصريين والأجانب، بقيمة 17.22 مليون جنيه، و879.7 ألف جنيه على الترتيب، وسجل العرب صافى بيع بقيمة 18.1 مليون جنيه.

واتجه المستثمرون الأفراد للبيع بجميع جنسياتهم بواقع 10.87 مليون جنيه للمصريين، و10.09 مليون جنيه للعرب، وبقيمة 99.73 ألف جنيه للأجانب.

وسيطر الشراء على تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية بقيمة 28.1 مليون جنيه، و979.46 ألف جنيه على الترتيب، وسجلت المؤسسات العربية صافى بيع بقيمة 8.01 مليون جنيه.