البورصة تترقب قدرة «EGX30» على إنهاء رحلة جني الأرباح

يتوقع محللون فنيون أن تشهد البورصة المصرية ارتدادة لأعلى عقب مرورها بحالة من جنى الأرباح منذ جلسة الثلاثاء الماضي.

وأنهت البورصة تعاملات جلسة اليوم على تباين، إذ هبط المؤشر الرئيسى “EGX30″ بـ 1.44% مغلقًا عند 24759 نقطة، فيما صعد نظيره للأسهم الصغيرة و المتوسطة ” EGX70″ بنحو 0.25% مستقرًا على 5187.11، مع تراجع” EGX100″ الأوسع نطاقا بنسبة 0.15% مسجلا 7533.

وسجلت تداولات الأسهم نحو 5.5 مليار جنيه، وجرى التداول على أسهم 205 شركات، صعد منها 67 وتراجع 100 وظل 38 دون أي تغير.

واتجهت تعاملات المصريين للبيع بصافي 388.8 مليون جنيه، فيما سجل العرب والأجانب شراء بقيمة 176.7 و 212 مليون على التوالي .

وقال إبراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة” إن ” EGX30″ انخفض بجلسة الثلاثاء بشكل غير متوقع، واستمر بتعاملات اليوم، وسيتحرك صوب مستويات الـ 25900 ثم 26700 نقطة حال تمكنه من العودة والارتداد لأعلى مستوى 25120، أما في حال عدم التماسك سيتجه نحو 24000.

وأكد سامح هلال العضو المنتدب لشركة “الهلال” لتداول الأوراق المالية أن البورصة المصرية تمر لليوم الثاني بعملية جني أرباح طبيعية وتحديدًا على الأسهم القيادية عقب وصول “EGX30” لقمة تاريخية عند 25900 نقطة .

ورجح قدرة “EGX30” على معاودة الارتداد والصعود مجددًا، متوقعًا تحركه صوب 25700 نقطة خلال جلسة الغد، مع تسجيل مستويات تداول مرتفعة على الأسهم .

وأوصى المتعاملين خلال الفترة الحالية بتنويع محافظهم الاستثمارية بشكل عام، والتركيز على اختيار الشركة ووضعها المالي.