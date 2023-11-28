البورصة تترقب صمود «EGX30» في وجه جني أرباح الـ«CIB» 

رجح خبراء سوق المال ارتداد المؤشر الرئيسي للبورصة ومعاودة الصعود على المدى القصير مستهدفًا مقاومة 26000 نقطة، حال التماسك أعلى دعم 25100، وذلك عقب تعرضه لعمليات جني أرباح اليوم، بضغط من سهم البنك التجاري الدولي “CIB” الذي انخفض بنحو 4.83%.

ومع ختام جلسة اليوم، شهدت مؤشرات البورصة أداءً متباينًا؛ إذ تراجع “EGX30” بنسبة 3.03% إلى 25121 نقطة، فيما صعد “EGX70” بـ0.87% إلى 5174 نقطة، وارتفع “EGX100” بـحوالي 0.05% إلى 7544 نقطة.

وسجلت الأسهم المقيدة تداولات بقيمة 5.255 مليار جنيه، بعد التعامل من خلال أسهم 203 شركات، ارتفع منها 77، وتراجع 86، فيما استقر 40 دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب للبيع بصافي 10.14 مليون جنيه و27.02 مليون جنيه على الترتيب، فيما سجل العرب صافي شراء بـحوالي 37.16 مليون.

قال حسام عيد، مدير قطاع السمسرة في شركة القاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية، إن عمليات البيع من قبل المؤسسات الأجنبية تسببت في ضغوط على المؤشر الرئيسي ودفعته للهبوط بالقرب من 25100 نقطة.

ولفت إلى أن “EGX30” يستهدف الارتداد مرة أخرى والصعود صوب مقاومة 26000 نقطة، طالما يتداول أعلى منطقة الدعم 25000 نقطة.

من جهته، قال سامح غريب، مدير كبار العملاء بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن تداولات اليوم شهدت تباين قوي غير متوقع، مرجعًا ذلك لتحرك سهم البنك التجاري الدولي بشكل حاد خلال الجلستين الماضيتين، إذ صعد بنسب غير مسبوقة بجلسة الإثنين، محققا قمة جديدة، قبل خضوعه لعمليات جني أرباح وتصحيح مع بداية تعاملات الثلاثاء.

ورجح أن تكون جلسة اليوم فارقة في تحديد اتجاه حركة السوق خلال تلك الفترة، إذ إنه في حالة عدم قدرة “EGX30” على التماسك والثبات حول 25121 نقطة، ستستمر عملية جني الأرباح حتى أقرب منطقة دعم بمستوى 24400 نقطة.

وأضاف أن أداء “EGX70” خلال جلسة أمس اتسم بالإيجابية، مرجعًا ذلك لنشاط مجموعة من الأسهم الصغيرة والمتوسطة، والتي ساهمت في إغلاق المؤشر بالمنطقة الخضراء.

ورجح التجربة على منطقة المقاومة 5150 – 5200 نقطة، متوقعًا أن عمليات جني أرباح أقل حدة من نظيره الثلاثيني.

من جانبه، قال محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الأصول، إن التراجع في المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية مع ختام جلسة أمس كان بسبب عمليات جني الأرباح التي تعرض لها سهم البنك التجاري الدولي، الذي انخفض بنحو 4.83%.

وأوضح حسن أن التراجع المسجل في سعر سهم البنك التجاري الدولي كان لابد من حدوثه، لتقليل فجوة تسعير الدولار وفقًا لقيم الأسهم وشهادات الإيداع.

وتوقع أن تواصل البورصة المصرية اتجاهها الصاعد نحو مقاومة 26000 نقطة على المدى القصير.