«البورصة» تترقب دعم «CIB» لمواصلة الارتفاع نحو 11450 نقطة

يتوقع خبراء سوق المال أن تُواصل البورصة اتجاهها الصاعد خلال تعاملات الأسبوع الحالى إلى مستوى 11450 نقطة، مدعومة بتحركات إيجابية لسهم البنك التجارى الدولى الذى انحصرت تحركاته فى المسار العرضى الفترة الماضية.

كانت البورصة المصرية قد أنهت تعاملاتها، الأسبوع الماضى، على صعود جماعى للمؤشرات، وسط مكاسب جيدة لرأس المال السوقى بلغت قيمتها 8.7 مليار جنيه، لينهي الأسبوع عند مستويات 616.6 مليار جنيه، مقارنة مع 607.9 مليار جنيه.

وصعد مؤشر السوق الرئيسى EGX30 بنحو 2% عند مستوى 11160 نقطة، وEGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.59% إلى مستوى 1692.8 نقطة، وEGX100 الأوسع نطاقًا بارتفاع 2% عند مستوى 2571.8 نقطة.

وشهدت السوق اتجاهًا بيعيًّا للمستثمرين العرب والأجانب، الأسبوع المنقضي، بقيمة إجمالية نحو 86 مليون جنيه فقط، وكان نصيب المستثمرين الأجانب من التعاملات 13.7% بصافى مبيعات 44.3 مليون جنيه، والعرب 5.4% بصافى بيع 31.6 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.

وكان نصيب المستثمرين المحليين من التعاملات 80.9% من إجمالى التعاملات المقيدة على الأسهم.

يُذكر أن تداولات البورصة المصرية الأسبوعية انتهت الأربعاء الماضي، بعد أن أعلنت إدارة البورصة الخميس إجازة بمناسبة رأس السنة الهجرية.

قال عامر عبد القادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن السوق ستتحرك الأسبوع الحالى فى نطاق 10900 و11400 نقطة، مدعومة بتحركات محتملة صاعدة لسهم البنك التجارى الدولى نحو 69 جنيهًا، مقارنة مع 66.3 جنيه نهاية الأسبوع المنقضي.

وأشار إلى أن السوق ستشهد تماسكًا وارتفاعًا بجلسة غدٍ الأحد، تتبعها عمليات بيعية بجلسة الاثنين، بينما تحدد جلسة الثلاثاء مسار السوق فى الفترة المتبقية من الأسبوع.

وأوصى عبد القادر بشراء حزمة من الأسهم أبرزها القلعة، وسيدى كرير، ومصر الجديدة، والمصرية للاتصالات.

ويرى عبد القادر أن السوق أمامها مستويات حتى 12000 نقطة بنهاية شهر سبتمبر المقبل، لافتًا فى الوقت نفسه إلى ارتباط تحقيق ذلك بحركة سهم البنك التجارى الدولى نحو 73 جنيهًا.

من جانبه قال محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة أمان لتداول الأوراق المالية، إن السوق ستتحرك بين مستويات 11050 و11450 نقطة، هذا الأسبوع، مدعومة بتحرك سهم البنك التجارى الدولى نحو 70 جنيهًا.

ولفت الأعصر إلى أن هناك حزمة من الأسهم ستتحرك بشكل إيجابى، الأسبوع الحالي، تشمل أوراسكوم للاستثمار نحو 0.55 جنيه، والقلعة نحو 1.85 جنيه، والمصرية للمنتجعات السياحية نحو 1.75 جنيه، وحديد عز نحو 8 جنيهات، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة نحو 7.10 جنيه.