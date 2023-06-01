البورصة تترقب دعم «الأسهم القيادية» للصعود نحو 17700 نقطة

يتوقع محللون فنيون حركة صاعدة لـ البورصة المصرية على المدى القريب، تدفعها نحو مستويات 17700 ثم 18145 نقطة، بدعم من حركة «الأسهم القيادية»، بشرط الاستقرار أعلى المقاومة الحالية عند 17500، موصين باستغلال التراجعات لبناء المراكز الشرائية.

وأنهت البورصة المصرية تعاملات الأربعاء على هبوط جماعي، بعد أن فقدت المؤشرات مكاسبها الصباحية، بضغط من عمليات «جنى أرباح» على كل الأسهم، وتحديدًا القيادية.

وهبط المؤشر الرئيسى «EGX30» بنسبة %0.22 عند 17495.7 نقطة، و«السبعينى» للأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX70ewi» بنحو %0.43 كما تراجع أداء «EGX100» الأوسع نطاقًا بواقع %0.49 إلى 4875 نقطة.

وسجلت تداولات الأسهم حوالى 3.4 مليار جنيه، وجرى التداول على نحو 202 ورقة مالية، صعد من بينها 47، وتراجع 107 أخرى، وظلت الـ48 الباقية على استقرار سعرى دون تغيير.

واتجهت تعاملات المصريين للشراء بقيمة 161.6 مليون جنيه، والعرب والأجانب للبيع بنحو 56.1 و105.5 مليون على التوالى.

من جانبه، قال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة نعيم القابضة، إن المؤشر الرئيسى فى طريقه لمعاودة اختبار مقاومة 17725 نقطة.

وأوضح أن التمكن من تخطى تلك المقاومة سوف يفتح باب الصعود لأعلى باتجاه المقاومة الثانية عند 18145 نقطة، ونصح المتعاملين بالانتقائية .

وفى سياق متصل، قالت عصمت ياسين رئيس قطاع تداولات الأفراد فى شركة «أسطول» لتداول الأوراق المالية، إن البورصة المصرية فقدت مكاسبها الصباحية بنهاية تعاملات -أمس الأربعاء- بضغط من عمليات جنى أرباح محدودة ظهرت على غالبية الأسهم، ومن بينها «القيادية» نتيجة تقفيل مراكز شراء.

ورجحت تحرك مؤشرات البورصة فى اتجاه صاعد على المدى القصير نحو مستويات 17700، ومنها إلى 18100 نقطة، بشرط ثبات المؤشر قرب مقاومة 17500 نقطة.

وأوضحت عصمت ياسين أن أى تصحيح لأسفل سيكون بمثابة فرصة لبناء مراكز شرائية جديدة، سواء فى الأسهم القيادية أو غيرها.

ولفتت إلى أن اكتتاب «بلتون» فى زيادة رأس المال بقيمة 10 مليارات جنيه، يعتبر واحدًا من الأخبار الإيجابية فى السوق بالوقت الراهن، وقد تسير كيانات أخرى على نفس الخُطى.

وعلى صعيد المؤشر السبعينى «EGX70ewi»، قال إن الثبات أعلى 3250 يدفعه للتحرك نحو 3500 نقطة على المدى القصير.