البورصة المصرية تترقب حركة تصحيحية للأسهم الصغيرة واستمرار زخم سيولة المؤسسات

توقع محللون فنيون حدوث حركة تصحيحية للأسهم الصغيرة والمتوسطة بالبورصة المصرية تصل بمؤشر” EGX70″ نحو مناطق 1900 نقطة، مع استمرار زخم السيولة من المؤسسات المحلية فى الأسهم الكبيرة.

وقالوا إن السوق شهدت اليوم أداء متذبذبا بين الصعود والهبوط طوال الجلسة خاصة المؤشر الرئيسى “egx30” فى حين استهل “السبعيني” الجلسة على صعود ملحوظ ليغلق على أسعار أقل من الافتتاح .

وسجلت مؤشرات البورصة اليوم أداء متباينا إذ تراجع “egx30” بنسبة 0.75% ليصل إلى 10047 نقطة، بينما ارتفع “egx70″ للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 1.08% مسجلا 2011 نقطة، وصعد”egx100” الأوسع نطاقا بحوالى 0.49% ليسجل 2938 نقطة.

وبلغت قيم التداولات على الأسهم 1.7 مليار جنيه، وجرى التعامل على 193 سهما ارتفع منها81 وانخفض 58 بينما استقرت أسعار 54 عند نفس مستويات جلسة الأحد.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين، بقيادة المؤسسات المحلية، نحو الشراء بصافى قيم تداولات قدرها 352 مليون جنيه، بينما فضل العرب والأجانب البيع بصافى قدره 24 و328 مليونا بالترتيب.

وقال محمد حسن، العضو المنتدب لشركة “بلوم مصر” لإدارة الأصول، إن “egx30” شهد عمليات جنى أرباح طبيعية بعد صعوده بنحو 1000 نقطة خلال أسبوع.

وأشار إلى أن غالبية الأسهم الكبيرة شهدت تراجعات جماعية بقيادة “فوري” ومدينة نصر للإسكان ومصر الجديدة للإسكان و هيرميس المالية، والتى صعدت بشكل ملحوظ الفترة الأخيرة.

وتوقع استمرار عمليات جنى الأرباح بالقرب من مناطق 9950 و 9900 نقطة على الأجل القصير، ومن ثم الارتداد مرة أخرى صاعدا.

وأوضح أن الجهات الحكومية رفعت استثماراتها فى البورصة مؤخرا وعلى رأسها التأمينات والبريد، إلى جانب استعداد صناديق التأمينات الخاصة فى المعاشات بزيادة حصتها أيضا، مما أثر بشكل إيجابى على حركة السوق.

ولفت إلى أن التوقيت الحالى هو الأنسب لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية فى ظل ارتفاع السيولة فى السوق، متوقعا أداء قويا لبعض القطاعات مثل الأسمدة والبتروكيماويات والعقارات والبنوك والصحة.

وتوقع حدوث عمليات تصحيح فى مؤشر” EGX 70 “بمعدل 100 نقطة، للتحرك بالقرب من منطقة 1900 ثم الصعود مرة أخرى نحو المقاومة الأقرب عند 2200.

وقال محمود عطا، مدير الاستثمار فى شركة “يونيفرسال” لتداول الأوراق المالية إن السوق شهدت اليوم أداء متباينا هبط خلاله “egx30” نحو 76 نقطة مع استمرار مشتريات المصريين.

وأشار إلى أن الأسهم المدرجة وصلت إلى مستويات سعرية متدنية للغاية مقارنة مع معدلات النمو الملحوظة لنتائج الأعمال النصفية للأسهم القيادية، وبالتالى كان من المنطقى الصعود للتعبير عن حجم الأعمال الضخم.

وتوقع أن يلامس “egx30” مستوى الدعم 9900 نقطة خلال جلسات الأسبوع ليعاود الصعود والتجربة لمنطقة المقاومة 10300 مع احتمالية كبيرة لاختراقها على المدى القصير والتجربة قرابة 10800.

ولفت إلى أن الأسهم الصغيرة والمتوسطة شهدت أداء إيجابيا منذ بداية هذا الأسبوع ليستطيع ” EGX70″ اختراق 2000 نقطة ويغلق أمس مرتفعا 21 نقطة، مرجحًا استمراره فى الأداء الإيجابى ليصل قرابة مستوى المقاومة 2040 نقطة ثم معاودة التجربة نحو الدعم 1980 على المدى القصير.