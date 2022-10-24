البورصة تترقب حركة تصحيحية عرضية بين 10200 - 10500 نقطة

شهدت مؤشرات البورصة المصرية اليوم أداء متباينًا، إذ ارتفع المؤشر “egx30” الرئيسى بنسبة 0.61% ليصل إلى 10320 نقطة، بينما هبط مؤشر “egx70” بـ0.66% ليستقر على 2224 نقطة، وتراجع “egx100” الأوسع نطاقًا بنحو 0.56% ليغلق على 3178 نقطة.

يأتى ذلك فى وقت رجح فيه محللون فنيون ومتعاملون دخول “egx30” فى حركة تصحيحية نحو 10200 نقطة ليستمر فى النطاق العرضى بين المستوى المذكور و10500 على الأجل القصير.

وقال المحللون إن التحرك الإيجابى للأسهم القيادية دفعت المؤشر نحو الصعود خلال جلسة تداولات اليوم، مقابل ظهور بعض التصحيح فى أداء الأسهم المكونة لـ”egx70″ فى النصف الثانى من الجلسة.

وأضافوا أن غالبية القطاعات المقيدة اتجهت نحو التحرك الهابط خلال الجلسة بقيادة العقارات والخدمات المالية غير المصرفية، بينما تصدر الصعود أسهم البنوك والأغذية والنقل والتعليم.

وسجلت السوق اليوم قيم تداولات على الأسهم قدرها 1.22 مليار جنيه، وجرى التداول على 193 سهمًا ارتفع منها 47 وانخفض 84 بينما استقر 62 عند مستويات جلسة الأحد.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب نحو الشراء بصافى قيم تداولات قدرها 29.5 و6.3 مليون جنيه بالترتيب، بينما فضل العرب البيع بـ 35.8 مليون.

وقال محمود عطا، مدير الاستثمار فى شركة “يونيفرسال” لتداول الأوراق المالية، إن السوق شهدت تحركات متباينة؛ بدعم عدة عوامل أهمها تحرك الأسهم القيادية بشكل ملحوظ، وعلى رأسها البنك التجارى الدولى الذى كسر حاجز 28 جنيهًا.

وأوضح أن “EGX30” يستهدف التحرك داخل قناة عرضية سقفها يقع عند مقاومة 10500 نقطة، متوقعًا أن تشهد البورصة بعض العمليات التصحيحية ليختبر المؤشر مستوى الدعم 10200 نقطة ثم معاودة الارتداد مرة أخرى.

وأكد أن “egx70” اقترب اليوم من منطقة المقاومة 2250 نقطة ولم يستطع اختراقها ليشهد هبوطًا فى النصف الثانى من الجلسة،

وتوقع أن تستمر العمليات التصحيحية ليختبر المؤشر مستوى الدعم 2150 نقطة ثم يعاود الارتداد مرة أخرى خلال جلسات هذا الأسبوع.

وقال سعيد الفقى مدير فرع بشركة “أصول” لتداول الأوراق المالية إن ” EGX30 ” استقر أعلى منطقة 10250 نقطة مما يدفعه للوصول إلى 10450 – 10500 نقطة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن السبب الرئيسى فى صعود “EGX30” ارتفاع الأسهم القيادية؛ وعلى رأسها التجارى الدولى، وعلى النقيض لم تتفاعل نظيرتها الصغيرة والمتوسطة مع هذا الصعود.

وتوقّع استمرار الأداء الإيجابى واستهداف 10450 نقطة خلال الأسبوع، موضحًا أن الثبات أعلى هذه المنطقة يدفعنا إلى 10700 نقطة، حيث إن أسعار الأسهم ما زالت جاذبة للشراء وتعدّ فرصة استثمار جيدة خلال الفترة المقبلة.