البورصة تترقب تأكيد «EGX30» على الصعود وإنهاء موجة التخوفات

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات أمس على صعود جماعى، إذ ارتفع المؤشرالرئيسى «EGX30» بنحو %0.93 ليغلق عند 9854 نقطة، فيما صعد «EGX70» بـ%2.9 مسجلا 2177 نقطة، وEGX100 EW الأوسع نطاقا I %2.3 ليصل إلى 3109 نقاط.

وبلغ إجمالى قيم التداول على الأسهم المقيدة 829.4 مليون جنيه، وربح رأس المال السوقى لها حوالى 5.56 مليار، ليسجل 682.16 مليار، مقابل 676.6 مليار لمستوى الإغلاق السابق.

وشهدت البورصة أمس سيطرة شرائية من المستثمرين المصريين، بصافى بلغ 62.3 مليون جنيه، مقابل بيع للعرب والأجانب بقيمة 15.2 و47 مليون على الترتيب .

وقال محللون فنيون إن مؤشرات البورصة المصرية أمام جلسة مهمة اليوم لتأكيد استعادة الصعود بعد الهبوط العنيف بداية الأسبوع الجارى، تأثرا بحالة الارتباك والترقب لقرار الفيدرالى الأمريكى بشأن أسعار الفائدة وكذلك لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى.

ورجحوا استهداف «EGX30» الصعود لمستويات 9900 ثم 10000 نقطة على الأجل القريب و«EGX70» 2200 ثم 2300 نقطة .

وقال محمد عطا، مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، إن البورصة شهدت الاثنين ارتدادة طبيعية عقب الهبوط العنيف فى أولى جلسات الأسبوع الجارى.

ولفت إلى هبوط «EGX30» فى مستهل التعاملات، ليصل قرب مستوى الدعم 9600 نقطة ، ليعاود الارتداد واختراق حاجز المقاومة 9800 نقطة، مما يشير إلى أن كسرها أمس الأول –الأحد- كان وهميا نتيجة حالة الذعر والارتباك التى أصابت المتعاملين .

ورجح استهداف «EGX30» مستويات 9900 ثم 10000 نقطة، مشيرًا إلى الأداء الإيجابى للعديد من القطاعات ومنها البتروكيماويات، الإسكان والخدمات المالية غير المصرفية.

وتوقع استهداف «EGX70» الصعود لمستوى 2200 ثم 2300 نقطة، لافتًا إلى أن متوسط التداول انخفض نسبيا خلال جلسة الاثنين لما دون مستويات المليار جنيه، واصفًا ذلك بالأمر الطبيعى فى ظل حالة القلق والتخوف عقب الهبوط العنيف.

وأشار حسام عيد مدير الاستثمار بشركة إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية إلى تمكن مؤشرات البورصة من الارتداد واستعادة مستويات المقاومة الرئيسية لها .

وأوضح أن «EGX30» نجح فى الارتداد والصعود قرب مستوى الدعم 9600 نقطة ، ليغلق مرتفعا بأكثر من 91 نقطة، بفضل الأداء الإيجابى والصعود مرة أخرى لأغلب الأسهم القيادية واتجاه المؤسسات المالية المصرية نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسى.

وقال إن استعادة «EGX30» لمستوى المقاومة الرئيسى 9800 نقطة قد يدفعه لاختبارواستعادة 9900 ثم 10000 نقطة، مشيرً إلى أنه فى حال عدم الاستقرار أعلى مستوى الدعم 9800 فقد يتجه لإعادة اختبار 9600 نقطة مرة أخرى.

ولفت إلى أن مؤشر «EGX70» تمكن من استعادة مستوى المقاومة الرئيسى 2160 نقطة، مما يؤهله لاختبار 2200 نقطة .

وأضاف أنه حال عودة الضغوط البيعية والأداء السلبى مرة أخرى فإن «EGX70» قد يعيد اختبار مستوى الدعم 2100 نقطة.