البورصة تترقب بحث أسعار الفائدة غدًا

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعى خلال جلسة تداولات، أمس الثلاثاء، وسط ضغط بيعى للمستثمرين والصناديق العربية والأجنبية، وذلك فى إطار حالة الترقب لما سيسفر عنه اجتماع لجنة السياسة النقدية الخاص ببحث أسعار الفائدة.وتناقش لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزى، غداً الخميس، أسعار





تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعى خلال جلسة تداولات، أمس الثلاثاء، وسط ضغط بيعى للمستثمرين والصناديق العربية والأجنبية، وذلك فى إطار حالة الترقب لما سيسفر عنه اجتماع لجنة السياسة النقدية الخاص ببحث أسعار الفائدة.

وتناقش لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزى، غداً الخميس، أسعار الفائدة وسط ترجيحات بالإبقاء على نفس المستويات الحالية عند %16.75 للإيداع و%17.75 للإقراض.

يذكر أن تراجع السوق أمس تزامن مع انتشار شائعات – تم نفيها – تتعلق بمنع البنك المركزى البنوك من منح ائتمان بضمان أوراق مالية، الأمر الذى فهمه البعض بأنه منع للشراء الهامشى ما ترتب عليه ظهور ضغوط بيعية بالسوق.

وهبط المؤشر الثلاثينى egx30 بنسبة %1.58 عند مستوى 16197 نقطة، ولحقه مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة %1.90 عند 794 نقطة، وامتد التراجع إلى «EGX100» الأوسع نطاقا بنسبة %1.90 ليحقق 2030 نقطة، كما هبط «EGX50» %1.99 عند 2709 نقاط، فى حين انخفض نظيره العشرينى %1.99 إلى 16265 نقطة.

ووفقًا لشاشات البورصة، بلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 780 مليون جنيه تقريبًا، وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، فصعد 20 سهما من إجمالى 175 سهمًا متداولا، بينما هبط 123 وبقى 32 دون تغير.

وتراجعت غالبية الأسهم القيادية باستثناء الشرقية للدخان الذى ارتفع %0.19، وهبط سهم القلعة للاستشارات المالية %2.7، والمصرية للاتصالات %3.6، وجلوبال تليكوم 3.5%، والبنك التجارى الدولى %0.80، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة %2.1، وأوراسكوم للتنمية مصر %0.62، ومدينة نصر للإسكان والتعمير %2.7، والسويدى إليكتريك %1.9، وجهينة للصناعات الغذائية 1.35، والسادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار “سوديك” %2.6.

واتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية والأفراد الأجانب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 17.1 و16.3 و1.2 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بصافى قيم بلغت 22.5 و2.2 و9.9 مليون جنيه على التوالى.

وقال أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة “كايروكابيتال” لتداول الأوراق المالية، إن حالة الهبوط التى شهدتها مؤشرات السوق أمس لا تدعو للقلق لكون حالة التحرك العرضى المائلة للصعود خلال الفترة الأخيرة لم يصاحبها أحجام تداولات قوية وبالتالى الهبوط كان متوقعاً.

وأشار إلى أنه يمكن وصف تلك التحركات بعمليات جنى أرباح طبيعية وستستمر ما بين 16000 و17000 نقطة على الأجل القصير، لافتا إلى أن تدنى التداولات واختراق مستوى 15780 نقطة “القاع السابقة” لأسفل، يعد إشارة سلبية، وهو السنياريو الأسوأ.

من جانبه، قال هشام حسن، خبير أسواق المال، إن تحركات السوق لا تدعو للقلق لكن يمكن وصفها بحالة ترقب لما ستسفر عنه نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية الخاصة بأسعار الفائدة، غداً الخميس، وكذلك انتظار نتائج تقرير نتائج مراجعة صندوق النقد الدولى عن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى.

وأوضح حسن أن أسوأ سيناريو يمكن الوصول إليه هو مستوى 16000 نقطة، فى حين ستتحرك اليوم بالقرب من 16200 نقطة، أما فى حال التراجع أسفل تلك المناطق فسيتحول الاتجاه إلى هابط على المدى القصير، وجميع المعطيات الحالية لا تشير إلى هذا السير فى هذا الاتجاه.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الإثنين على أداء متباين لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين، إذ صعد egx30 بنسبة %0.38 عند مستوى 16457 نقطة، بينما هبط egx70 بنسبة %0.31 عند مستوى 810 نقاط.