البورصة تترقب أسعار الفائدة وتختبر 10300 نقطة

تهيمن على البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الحالى حالة من الترقب نتيجة اجتماعى لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى الخميس المقبل، والفيدرالى الأمريكى الأربعاء القادم اللذان سيحددان مسار أسعار الفائدة محليا وعالميا.

وتوقع المحللون تحركات عرضية مائلة للصعود للبورصة هذا الأسبوع تختبر معها مستويات 10300 نقطة وسط سيطرة المضاربات على أسهم مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “EGX70”.

وانتهت تعاملات الأسبوع الماضى على تراجع جماعى للمؤشرات وخسائر لرأس المال السوقى، بضغط مبيعات أجنبية، وتراجع مؤشر السوق الرئيسى” EGX30″ بنسبة 1.82% مسجلًا 10079 نقطة، ونظيره “EGX70” بنحو 0.27% مغلقا عند 2267 نقطة و “EGX100” الأوسع نطاقا بحوالى 1.01% ليصل إلى 3223 نقطة.

وخسر رأس المال السوقى الأسبوع الماضى 8.2 مليار جنيه، مسجلًا 702.6 مليار، مقارنة مع 694.4 مليار للأسبوع السابق عليه، وتراجعت التداولات إلى 13.3 مليار، مقابل 17 مليارا واقتنصت الأسهم 61.76% من التعاملات، بينما كان نصيب السندات 38.24% .

واستحوذ المستثمرون المحليون على 79.5% من التعاملات على الأسهم المقيدة، بصافى شراء 782.3 مليون جنيه، كما سلك العرب اتجاها مماثلا بنحو 20.8 مليون، بحصة 7% من التداولات، فيما اتجه الأجانب للبيع بقيمة 806.1 مليون، بنسبة 13.5% من التداولات.

وقال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن السوق المحلية تأثرت بالهبوط الذى سجلته الأسواق العالمية الأسبوع الماضى فى ظل القلق المتنامى من زيادات معدلات الفائدة لكبح جماح التضخم.

وتوقع أن تشهد تعاملات النصف الأول من الأسبوع ضغوطا قوية، على أن ترتد السوق فى النصف الثانى صعودا، ناصحًا بشراء مجموعة من الأسهم أبرزها أبوقير للأسمدة، وسيدى كرير، والإسكندرية للزيوت المعدنية “أموك”.

وقالت عصمت ياسين، رئيس تداولات الأفراد فى أسطول لتداول الأوراق المالية، إن السوق ستختبر مستويات 10300 نقطة هذا الأسبوع، مع وجود حركة مضاربات سريعة وقوية على أسهم “السبعينى” بهدف تحقيق الربح.

وأشارت إلى أن “السبعينى” هو الأفضل أداء حاليا مقارنة مع “الثلاثينى” مرجحة تحركه فى نطاق 2250 و 2270 نقطة، لافتة إلى أن هناك حركة انتقائية على الأسهم مرتبطة بالأخبار الصادرة.

ولفتت إلى أن هناك فرصا لبناء مراكز شرائية فى أسهم “الثلاثينى” ومضاربات سريعة انتقائية فى أسهم قطاعات التعدين والبنوك والتكنولوجيا والمنسوجات فى “السبعينى”.