البورصة تتراجع 2.92% في أسبوع.. وتختبر 15200 نقطة الجلسات المقبلة

مصطفى طلعتسجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات جماعية، خلال جلسات تداول الاسبوع الجاري، نتيجة اتجاه المستثمرين الاجانب للبيع على غالبية الاسهم القيادية.وهبط مؤشر "Egx30" الرئيسي 2.92 % ليصل إلى 15416 نقطة، ما يعادل 460 نقطة تقريباً، كما تراجع مؤشر "egx70" للاسهم الصغيرة والمتوسطة 2.9% ليسجل 753

مصطفى طلعت

سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات جماعية، خلال جلسات تداول الاسبوع الجاري، نتيجة اتجاه المستثمرين الاجانب للبيع على غالبية الاسهم القيادية.

وهبط مؤشر “Egx30” الرئيسي 2.92 % ليصل إلى 15416 نقطة، ما يعادل 460 نقطة تقريباً، كما تراجع مؤشر “egx70” للاسهم الصغيرة والمتوسطة 2.9% ليسجل 753 نقطة، ومؤشر “egx00” الاوسع نطاقا بنسبة 3.16 نقطة.

وكشف تقرير صادر عن البورصة، وصل “المال” نسخة منه، تصدر قطاع العقارات قائمة انشط القطاعات من حيث كمية التداول عبر بيع وشراء 190.1 مليون ورقة مالية، بينما تزيل القائمة قطاع الكيماويات بتدول 6.6 مليون ورقة.

وسجل المستثمرون الاجانب صافي بيع بقيمة 166.28 مليون جنيه، بينما حقق العرب صافي شراء قدره 16.55 مليون جنيه.

وتراجعت التداولات بقيمة 2.4 مليار جنيه لتسجل 4.3 مليار مقابل 6.7 مليار، وخسر راس المال السوقي لاسهم الشركات المقيدة 21 مليار جنيه ليسجل 867.1 مليار جنيه، مقابل 888.1 مليار الاسبوع الماضي بتراجع 21.4 مليار جنيه.

وتصدرت شركة اوراسكوم للاتصالات والاعلام القابضة انشط 10 شركات مقيدة من حيث كمية التداول من خلال بيع وشراء 89.6 مليون ورقة مالية، بينما احتلت شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المركز الاخير بتداول 12.5 مليون ورقة.

وعلى صعيد بورصة النيل، فسجلت قيم تدول قدرها 6.1 مليون جنيه، وتصدر شركة يونيفرت للصناعات الغذائية انشط شركاتها بتداول 2.2 مليون ورقة مالية، بينما جاءت شركة الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية اخيرا بتداول 3.1 الف ورقة.

وقال سامح غريب رئيس قسم التحليل الفني بشركة “الجذور” لتداول الاوراق المالية أن تأكيد إختراق السوق لمستوى الدعم 15500 نقطة بتجاوز 15400 نقطة لأسفل، يدفعه لحركة هبوطية ومستهدفات أقل.

واشار “غريب” إلى أن المؤشر يتحرك نحو مستوى الدعم التالى عند 15200 نقطة، ثم 14800 نقطة، ومن ناحية أخرى الإرتداد لأعلى يدفعه نحو المقاومة 15750 نقطة، ثم مستوى 16040 نقطة.

وفي سياق متصل، قال سعيد الفقي مدير فرع بشركة اصول لتداول الاوراق المالية أن كسر المؤشر لمنطقة الدعم الهامة عند 15500 نقطة والاغلاق ادناها الاسبوع الجاري تعد اشارة سلبية في الاتجاة العام متوسط الاجل، ويدفعنا الي مستوى الدعم التالي عند 15200 نقطة.

وارجع “الفقي” تحركات السوق الهابطة على مدار الاسبوع الى وصول لمؤشر لمستوى 18500 نقطة خلال الربع الاول وهي المنطقة التي كانت مستهدفة بنهاية العام، وبالتالي كان طبيعي حدوث تلك التحركات وموجة جني الارباح.

ولفت إلى ان السوق تاثر بعدة متغيرات عالمية منها الحرب الاقتصادية بين امريكا والصين ورفع أسعار الفائدة الامريكية، بالاضافة إلى متغيرات محلية وعلى راسها غياب المحفزات وعدم تفعيل الية الاقتراض بضمان الاسهم، فضلا عن تاخر تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.

