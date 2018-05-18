البورصة تتراجع 1.6% وتفقد 13.6 مليار جنيه في أسبوع

مصطى طلعت:

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي، خلال تداولات الأسبوع الحالى، مدفوعة بضغط بيعي للمستثمرين العرب على قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك.

وهبط المؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة 1.62% ليصل إلى 16878 نقطة، بينما تراجع مؤشر “egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.15% ليسجل 852 نقطة، و مؤشر “egx100” الأوسع نطاقا بنحو 0.65 % ليصل إلى 2181 نقطة.

وأظهر تقرير صادر عن البورصة، وصل إلى “المال” نسخة منه، أن المستثمرين الأجانب سجلوا صافي شراء بقيمة 381.5 مليون جنيه، بينما حقق العرب صافي بيع بحوالي 6.8 مليون جنيه.

وتصدر قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك أنشط القطاعات فى كمية التداول عبر بيع وشراء 384 مليون ورقة مالية، بينما تذيل القائمة قطاع الكيماويات بتداول 700 ألف ورقة.

وحسب تقرير البورصة، تراجعت قيم التداولات بحوالي 700 مليون جنيه، لتسجل 6.8 مليار، مقابل 7.5 مليون، بينما انخض رأس المال السوقي بقيمة 13.6 مليار، مسجلا 948.4 مليار.

وتصدرت شركة القلعة للاستشارات المالية أنشط 10 شركات مقيدة فى كمية التداول عبر بيع وشراء 236.3 مليون ورقة مالية، بينما جاءت “سي آي كابيتال القابضة” في المركز الأخير بتداول 12.4 مليون ورقة.

وعلى صعيد بورصة النيل، سجلت قيم تداول قدرها 3.5 مليون جنيه، وتصدرت الأولى للاستثمار والتنمية العقارية أنشط شركاتها، بينما جاء في المرتبة الأخيرة شركة “فاروتك” لأنظمة التحكم والاتصالات.

وفي تعليق له على أداء السوق، قال سعيد الفقي، مدير فرع شركة “أصول” لتداول الأوراق المالية، إن ظهور الضغوط البيعية الأسبوع الحالى جاءت في إطار الحركة التصحيحية التي تمر بها السوق، والتي من المتوقع أن تنتهي بالقرب من 16800 نقطة، والتماسك عندها مع عودة ظهور القوى الشرائية مرة أخرى.