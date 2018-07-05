البورصة تتراجع 1.4% والخدمات المالية أنشط القطاعات في أسبوع

الخسائر تسجل 12.3 مليار جنيه في أسبوع2.7 مليار جنيه تراجع في التداولات.. و266.7 مليون جنيه صافي مبيعات الاجانب الخدمات المالية انشط القطاعات.. وأوراسكوم للاتصالات تتصدر الشركات المدرجة محللون: تحرك السوق أعلى الدعم 16140 نقطة يؤهله لاستهداف 16570 نقطةمصطفى طلعتسجلت مؤشرات البورصة المصرية تر





الخسائر تسجل 12.3 مليار جنيه في أسبوع

2.7 مليار جنيه تراجع في التداولات.. و266.7 مليون جنيه صافي مبيعات الاجانب

الخدمات المالية انشط القطاعات.. وأوراسكوم للاتصالات تتصدر الشركات المدرجة

محللون: تحرك السوق أعلى الدعم 16140 نقطة يؤهله لاستهداف 16570 نقطة



مصطفى طلعت

سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات جماعية خلال تداولات الاسبوع الجاري وهبط مؤشر “EGX30” الرئيسي 1.4% ليغلق عند 16125 نقطة، ومؤشر “EGX70” للاسهم الصغيرة والمتوسطة 0.55% ليسجل 800 نقطة، ومؤشر “EGX100” الاوسع نطاقاً 1.34% إلى 2035 نقطة.

وأظهر تقرير صادر عن إدارة البورصة، وصل “المال” نسخة منه، أن قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك قد تصدر القطاعات النشطة من حيث كمية التداول عبر بيع وشراء 361.1 مليون ورقة مالية، بينما تزيل القائمة قطاع الرعاية الصحية والأدوية بكميات تداول قدرها 2.8 مليون ورقة.

وتراجعت التداولات بقيمة 2.7 مليار جنيه، لتسجل 3.9 مليار جنيه، مقابل 6.6 مليار الاسبوع الماضي، كما انخفض راس المال السوقي لاسهم الشركات المقيدة بقيمة 12.3 مليار جنيه ليسجل 910.8 مليار جنيه.

وعلى صعيد بورصة النيل، فسجلت قيم تداول قدرها 2 مليون جنيه، وتصدرت اراب للتنمية والاستثمار العقاري انشط شركاتها بتداول 831 الف ورقة مالية، بينما احتلت شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري المركز الاخير بتداول 4 آلاف ورقة.

وسجل المستثمرون الأجانب صافي بيع 266.7 مليون جنيه، والعرب مبيعات بقيمة 4.6 مليون جنيه، وتصدرت شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام قائمة أنشط 10 شركات من حيث كمية التداول عبر بيع وشراء 186.8 مليون ورقة مالية.

* الأسباب



من جانبه، قال سامح غريب رئيس قسم التحليل الفني بشركة “الجذور” لتداول الأوراق المالية أن المؤشر الرئيسي قد فقد 223 نقطة بعد عودة ظهور بعض الضغوط البيعية في إطار عمليات جني الأرباح.

وأوضح أن حفاظ المؤشر على التحرك أعلى مستوى الدعم 16140 نقطة، يعنى استمرار استهدافه 16570 نقطة مرة أخرى.

وفيما يتعلق بالمؤشر السبعيني، أوضح أنه لا يزال يحاول الارتداد لأعلى من مستوى 790 نقطة، ويتحرك حاليًا بين هذا المستوى والمقاومة عند 820 نقطة.

