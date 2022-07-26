البورصة تتراجع وتخالف نتائج أعمال «التجارى الدولى» بضغط جنى الأرباح

واصل مؤشر البورصة الرئيسى «EGX30» تراجعاته للجلسة الثانية على التوالى هذا الأسبوع، برغم نتائج الأعمال القوية المفصح عنها أمس للبنك التجارى الدولى CIB، وهو ما فسره متعاملون بظهور عمليات جنى أرباح جزئية على باقى الأسهم القيادية المكونة للمؤشر.

وقال المحللون إن السوق مرشحة لمزيد من الانخفاضات لإعادة التجربة على مناطق دعم قوية مثل 8500 إلى 9050 نقطة، وذلك فى إطار جنى الأرباح، بعد اختراق المؤشر مستوى المقاومة المهم عند 9250 نقطة الأسبوع الماضي.

يذكر أن «التجارى الدولى» قفز بصافى أرباحه إلى 7.7 مليار جنيه خلال النصف الأول المنتهى يونيو الجارى، مقارنة مع 6 مليارات خلال الفترة المقابلة من 2021.

وتباينت مؤشرات البورصة مع إغلاق جلسة تداولات الإثنين، إذ انخفض «EGX30» الرئيسى بنسبة %0.42 ليصل إلى 9237 نقطة، بضغط مبيعات المستثمرين الأجانب، بينما ارتفع «EGX70» للأسهم الصغيرة والمتوسطة %0.5 ليصل إلى 1824 نقطة، وكذلك «EGX100» الأوسع نطاقا بنسبة %0.3 ليسجل 2672 نقطة.

وسجلت السوق قيم تداولات قدرها 842.3 مليون جنيه، وجرى التعامل على 186 سهما ارتفع منها 52، بينما انخفضت أسعار 63، واستقرت أسعار 71 عند مستويات جلسة الأحد.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء بصافى قيم تداولات قدرها 190 و34.2 مليون جنيه بالترتيب، بينما فضل الأجانب البيع بصافى 224.2 مليون جنيه.

وتراجع سهم التجارى الدولى بنسبة محدودة بلغت %0.27 إلى 36.9 جنيه، كما هبطت أسهم «راية» و«القاهرة للاستثمار» و«جى بى أوتو» و«بى إنفستمنتس» و«حديد عز» و«عبور لاند» و«إى فاينانس».

على الجانب الآخر، قفزت أسهم «إم إم جروب» و«أجواء» و«سبيد ميديكال» و«بلتون» بمعدلات تجاوزت أكثر من %5.

وقال محمود عطا، مدير الاستثمار بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، إن البورصة سجلت تراجعات طبيعية أمس بعد الارتداد الذى شهدته من مستوى 8600 نقطة.

وأشار عطا إلى أن هناك حالة من الترقب لاجتماع الفيدرالى الأمريكى اليوم لبحث أسعار الفائدة، والذى انعكس بدوره على تحركات الأسواق المالية على مستوى العالم.

وتوقع مدير الاستثمار فى «يونيفرسال» إعادة تجربة المؤشر الرئيسى على مستوى الدعم 9050 نقطة خلال جلسات الأسبوع.

ولفت إلى أن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة شهد أداءً إيجابيًا ملحوظًا منذ بداية تعاملات الأسبوع، ليخترق مستوى المقاومة 1800 نقطة، ويغلق أمس عند مستوى 1824 نقطة.

ويتوقع عطا أن يستمر الأداء الإيجابى للأسهم الصغيرة والمتوسطة ليصل خلال جلسات الأسبوع إلى مستوى المقاومة 1860 نقطة فى أداء قد يكون مختلفا عن الأسهم القيادية.

بدوره، قال أحمد أبو اليزيد، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «عكاظ» لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى أغلق أمس على تراجع بعد الوصول قرب مستوى المقاومة المهم 9250 نقطة.

ورجح أبو اليزيد أن تستمر عمليات جنى الأرباح خلال الفترة المقبلة لإعادة اختبار مستوى الدعم التالى 8500 نقطة، ونصح بتوفير السيولة فى المحافظ.

ولفت إلى أن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة أغلق أمس على ارتفاع، متوقعا أن يستمر فى الصعود لاستهداف مستويات المقاومة 1900 إلى 2000 نقطة، ونصح بالمتاجرة فى الأسهم المكونة للمؤشر مع مراعاة إدارة رأس المال.