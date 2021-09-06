البورصة تتراجع عقب إعادة الحديث عن الضرائب.. ومحللون: الهبوط أتاح فرصاً جديدة

تراجعت البورصة المصرية، أمس الأحد، إثر ارتباك المتعاملين، بسبب إعادة فتح الحديث عن تطبيق ضرائب رأسمالية على التعاملات، إلا أن خبراء التحليل الفنى توقعوا أن تظهر فرصًا جديدة بين الأسهم عقب هذا الهبوط العنيف.

كما توقع الخبراء معاودة المؤشر الرئيسى EGX30، الصعود فى اتجاه مستويات 11500 نقطة مجددًا، ثم مواصلة الصعود، طالما تمكن من الاستقرار أعلى 10600 – 10800 نقطة.

وهبط EGX30 ، بنهاية تعاملات أمس الأحد، بنسبة %1.82 مسجلًا مستوى 11095 نقطة، كما انخفض EGX70 EWI، بنحو %3.73 محققًا 2924 نقطة، وتراجع المؤشر الأوسع نطاقًا EGX100 EWI، بحوالى %3.49 عند مستوى 3915 نقطة.

واعتبر الخبراء هبوط جلسة الأحد انعكاسًا لعودة الحديث عن ضريبة الأرباح الرأسمالية، بعدما نشرت الجريدة الرسمية فى عددها 193 التابع (أ) الأربعاء الماضى، دليلًا استرشاديًا عن كيفية معالجة ضرائب الأرباح الرأسمالية لأسهم الشركات المقيدة وغير المقيدة فى البورصة، سواء للمستثمر المقيم أو غير المقيم، وتزامن الهبوط مع بدء العمل بنظام الحدود السعرية والإيقاف المؤقت الجديدين.

وبدأت البورصة أمس العمل بالنظام الجديد لحساب سعر الإقفال والحدود السعرية، بواقع %20 من آخر سعر إقفال للسوق الرئيسية، و%10 للشركات الصغيرة والمتوسطة، للإيقاف المؤقت %10 للسوق الرئيسى و%5 للصغيرة والمتوسطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم 1.5 مليار جنيه، وفقد رأس المال السوقى للمقيدة نحو 17 مليارًا، ليسجل 728.64 مليار، مقابل 745.7 مليار جنيه، حد مستوى الإغلاق السابق.

قال أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، إن البورصة تعرضت لضغوط بيعية خلال تعاملات جلسة أمس، الأحد، مع عودة الحديث عن ضرائب الأرباح الرأسمالية للمشهد.

ولفت، جمال الدين، إلى أن الهبوط جاء رغم بدء تطبيق تعديلات سعر الإغلاق والحدود السعرية للإيقاف المؤقت أمس، وما له من تداعيات إيجابية مرجحة من حيث تعزيز ثقة المستثمر الأجنبى فى السوق وزيادة احجام التداول، فى حال دخول سيولة فى قطاع أو سهم معين.

واستدرك أنه رغم الضغوط البيعية أمس، فإن إغلاق EGX30 ، أعلى مستوى 10860 نقطة، مؤشر إيجابى لمعاودة الصعود فى اتجاه 11500 نقطة مجددًا.

ونوه جمال الدين بأن هبوط EGX30، دفعه للإغلاق قرب مستوى حماية الأرباح 11145 نقطة.

من جانبه، أشار ريمون نبيل، عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، إلى أن انخفاض EGX30 بما يقارب 205 نقاط مع فتح الحدود السعرية إلى %20 والإفراط فى استخدام الهامش من المستثمرين، أدى إلى البيع العشوائى فى النصف الثانى من الجلسة.

واستدرك نبيل أنه رغم هبوط أمس، فإن فرص استكمال التحركات الإيجابية لمؤشر EGX30، ما زالت قائمة.

واعتبر أن أى تصحيح هابط للمؤشر يمثل فرصة لتكوين المراكز على المديين القصير والمتوسط، إذ إن استمرار ثبات المؤشر أعلى مستوى -10600 10800 نقطة، يعزز احتمالات استعادة الصعود على المدى المتوسط فى اتجاه مستويات 11500 نقطة، ثم 12000 نقطة.

وعلى صعيدEGX70 ، قال نبيل إن المؤشر تعرض لهبوط عنيف دفعه لخسارة نحو 118 نقطة، عقب صعوده بنحو 180 نقطة خلال أغسطس الماضى.

ونوه «نبيل» إلى أن التحليل الفنى لأغلب الأسهم المكونة للمؤشر السبعينى يرجح ارتفاع المخاطرة على المديين القصير والمتوسط، مقارنة بنظيرتها للمؤشر الرئيسى، ما يمثل فرصة لتبديل المراكز الاستثمارية.

ونصح المتعاملين باستغلال أى صعود فى أسهم «السبعينى» لجنى الأرباح.

جدير بالذكر أن البورصة شهدت أمس سيطرة شرائية من قبل المستثمرين العرب، والأجانب بصافٍ قيمته 8.43، و23.17 مليون جنيه، على الترتيب، مقابل صافى بيع للمصريين بقيمة 31.61 مليون جنيه.