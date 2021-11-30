البورصة تتراجع إلى 11050 نقطة بضغط حركة تصحيحية للأسهم القيادية

يتوقع خبراء السوق ارتداد البورصة المصرية اليوم نحو مستويات 11050 نقطة، فى ظل حركة تصحيحية تشهدها الأسهم القيادية، وعلى رأسها البنك التجارى الدولى، وعمليات جنى أرباح.

وأكدوا أن السوق تأثرت بشكل محدود بالإعلان عن السلالة الجديدة لفيروس كورونا «أوميكرون»، وأن هذه التأثيرات انعكست على السيولة والتعاملات لتتراجع دون مستويات المليار جنيه.

وقال الخبراء إن الأسهم القيادية ستواصل حركتها التصحيحية بجلسة اليوم، بقيادة «البنك التجارى الدولى»، مع استمرار حركة المتاجرة السريعة.

وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها أمس على تباين، حيث تراجع المؤشر الرئيسى EGX30 بنسبة %0.58 إلى مستوى 11212 نقطة، بينما ارتفع نظيره للأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنحو %2 مسجلا 2101 نقطة، وكذلك EGX100 الأوسع نطاقا بحوالى %1.4 مغلقا عند 3062 نقطة.

وسجلت التداولات على الأسهم 954 مليون جنيه، من خلال التعامل على أوراق 192 شركة، ارتفع من بينها 91، وتراجع 37، وظل 64 سهما على ثبات.

وسجل رأس المال السوقى مكاسب ضعيفة قيمتها 900 مليون جنيه، مغلقا عند 715.1 مليون، مقارنة مع 714.2 مليون بالجلسة السابقة.

وتراجع سهم البنك التجارى الدولى بنسبة %0.43 إلى 50.9 جنيه، وسهم المجموعة المالية هيرميس بنحو %0.80 لمستوى 13.6 جنيه.

قالت عصمت ياسين، رئيس تداولات الأفراد فى شركة أسطول لتداول الأوراق المالية، إن السوق ستواصل عمليات جنى الأرباح بجلسة اليوم، كما ستستمر الأسهم القيادية فى حركتها التصحيحية، ما يدفع بالمؤشر الثلاثينى لاختبار مستويات الدعم 11050 – 11100 نقطة.

واستبعدت أن تكون السوق قد تأثرت بالإعلان عن السلالة الجديدة لفيروس كورونا، لافتة إلى أن التأثير ظهر فى تراجع التداولات فقط، وأن التراجعات التى تحدث هى نتيجة حركة تصحيحية.

وأشارت إلى أن المؤشر السبعينى عاود الحركة الإيجابية مجددا مع عودة أسهم المضاربة للأداء الإيجابى، بسبب عودة القوى الشرائية إليها، ليتحرك اليوم فى نطاق 2070 إلى 2130 نقطة.

من جانبها، قالت دعاء زيدان، نائب رئيس قسم التحليل الفنى فى شركة تايكون لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الثلاثينى سيحاول التجربة على مستويات الدعم 11170 نقطة، وسيرتد منها.

وأشارت إلى أن أسهم العقارات، والحليج ستواصل اليوم تحركاتها الإيجابية التى بدأتها أمس، وعلى رأسها أسهم مجموعة طلعت مصطفى، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير، والعربية لحليج الأقطان.

وتوقعت اتجاه المؤشر السبعينى نحو 2130 نقطة، مدعوما بالأداء الإيجابى لأسهم المضاربات، مستبعدة تأثر السوق بالإعلان عن السلالة الجديدة لفيروس كورونا.