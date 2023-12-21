البورصة تتحول للهبوط و«EGX30» يفقد قرابة 2% منتصف تعاملات اليوم

حولت مؤشرات مؤشرات البورصة المصرية، دفتها نحو الهبوط خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس 21-12-2023.

وفقد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، نحو 1.99%، مسجلا مستوى 24342 نقطة.

وانخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.25%، عند مستوى 5396 نقطة.

كما سجل مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، هبوطا بنسبة 0.68%، ليصل مستوى 7782 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 202 سهما، ارتفع 58 سهما، وتراجع 83 سهما، فيما استقر 61 سهما دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع، بصافي قيمة 17.26 مليون جنيه، و 14.6 مليون جنيه علي الترتيب.

وذلك مقابل صافي شراذ للمستثمرين الأجانب بقيمة 31.86 مليون جنيه.