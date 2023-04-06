البورصة تتحول للهبوط منتصف تعاملات اليوم وتفقد أكثر من 1.5%

تحولت مؤشرات البورصة المصرية، نحو التراجع الجماعي خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس 6-4-2023، تأثرا بمبيعات المستثمرين الأجانب.

وفقد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 1.54% عند مستوى 16756 نقطة.

وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، الصعود بنحو 0.33%، عند مستوى 2945 نقطة، و مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.49% عند 4422 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 188 سهما، ارتفع منهم 41 سهما، فيما تراجع 79 سهما ، و استقر 68 سهما دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب، نحو الشراء بصافي قيمة 67.39 مليون جنيه، و 54.26 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين الأجانب بقيمة 121.65 مليون جنيه.