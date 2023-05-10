البورصة تتحول للهبوط بمنتصف تعاملات اليوم

تحولت مؤشرات البورصة المصرية، نحو التراجع خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 10-5-2023، وسط توجه بيعي من قبل المستثمرين المصريين .

وهبط مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنسبة 0.38%، عند مستوى 17261 نقطة.

وانخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، نحو 0.21%، عند مستوى 3023 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.37% عند 4580 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 181 سهما، ارتفع منها 59 سهما، فيما تراجع 16 سهما، واستقر 106 سهما دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو الشراء بصافي قيمة 759.19 مليون جنيه، و 4.27 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين المصريين بقيمة 763.47 مليون جنيه.