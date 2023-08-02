البورصة تتحول للمنطقة الحمراء في ختام تعاملات اليوم الأربعاء

حولت مؤشرات البورصة المصرية دفتها نحو الهبوط في ختام تعاملات اليوم، الأربعاء 2-8-2023، تأثرا بمبيعات المستثمرين الأجانب.

وهبط مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنسبة 0.33%، ليغلق عند مستوى 17455 نقطة، بعد أن فقد جميع مكاسبة.

كما تحول مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، للتراجع بنحو 0.89%، عند مستوى 3505 نقطة، ومؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 0.86%، عند 5171 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداولات علي الأسهم 2.84 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 200 سهم، ارتفع منها 33 سهما، وتراجع 106 أسهم، فيما استقر 61 سهما دون تغيير.

وفقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 5 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و 182 مليار جنيه، مقابل تريليون و 187 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء، بصافي قيمة 4.96 مليون جنيه، و 30.69 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين الاجانب بقيمة 35.65 مليون جنيه.