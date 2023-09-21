البورصة تتحول للصعود و«EGX30» يتجاوز 20000 نقطة بمنتصف تعاملات اليوم

حوّلت مؤشرات البورصة المصرية دفتها نحو الصعود بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 21-9-2023. وتمكّن مؤشر البورصة الرئيسي “EGX30” من استعادة مستويات 20000 نقطة مرة أخرى، بعد ارتفاعه بنسبة 1.05%، مسجلًا مستوى 20005 نقاط.

وصعد مؤشر “EGX70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.57%، عند مستوى 3821 نقطة، وارتفع مؤشر البورصة الأوسع نطاقًا “EGX100” بنحو 0.67% عند 5661 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 197 سهمًا، ارتفع منها 84 سهمًا، فيما تراجع 34 سهمًا، واستقر 79 سهمًا دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو البيع بصافي قيمة 10.46 مليون جنيه، و17.74 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 28.21 مليون جنيه.