البورصة تتحول للصعود بدعم عمليات متاجرة وتداول أسهم «تعليم»

يتوقع خبراء البورصة المصرية أن تتحول السوق للصعود الأسبوع الحالى، ليتجه المؤشر الثلاثينى نحو مستويات 10900 نقطة، بدعم عمليات متاجرة قوية، وسيولة جديدة تستقبلها السوق مع بدء تداول أسهم شركة تعليم لخدمات الإدارة، ومجموعة من الأخبار الإيجابية على أسهم السوق.

وبدأ الأحد الماضى 28 مارس السماح بتسجيل الأوامر لدى شركات السمسرة للاكتتاب بطرح شركة «تعليم» لخدمات الإدارة، التابعة لشركة سى آى كابيتال القابضة واستمر لمدة 4 أيام.

وكانت البورصة قد أنهت أسبوعها الماضى على تباين للمؤشرات ليتراجع المؤشر الثلاثينى بنسبة 2.8% منهيا تعاملاته عند 10565 نقطة، وفى المقابل ارتفع مؤشر الأفراد السبعينى بنسبة 9.28% مغلقا عند 2014 نقطة، والمؤشر المئوى الأوسع نطاقا بنسبة 6.25% عند مستوى 2963 نقطة.

وفى المقابل سجل رأس المال السوقى مكاسب هامشية قيمتها 4 مليارات جنيه، بنسبة 0.13 % مغلقا الأسبوع عند مستوى 655.6 مليار جنيه، مقارنة مع 651.6 مليار جنيه بالأسبوع السابق.

وشهدت التداولات ثباتا عند مستوى 15.9 مليار جنيه، بكمية 2.8 مليار ورقة مالية، منفذة عبر 186 ألف عملية، واستحوذت الأسهم على 34.33 % من قيم التداول داخل المقصورة، بينما كان نصيب السندات 65.67 %.

واتجه الأجانب والعرب للبيع بصافى 218 مليون جنيه، بنسبة 14.9 % و300 ألف جنيه، بنسبة 8 %من التداولات على الترتيب، بينما كان نصيب المستثمرين المحليين 77 % من التداولات.

وقال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن السوق ستشهد حركة متاجرة قوية الأسبوع الحالي، كما سيدعمها بدء التداول على أسهم شركة تعليم السوق، إن كان بنسبة محدودة، مع تعطش السوق، وحاجتها لطروحات ضخمة.

وأضاف عبدالقادر أن المؤشر الثلاثينى سيتحرك الأسبوع الحالى نحو 10720 نقطة، مع بقاء سهم البنك التجارى الدولى فى نطاق 58.5 و56 جنيها، مقارنة مع 57 جنيها فى إغلاق الأسبوع الماضي.

وأوصى عبدالقادر بشراء حزمة من الأسهم، شملت سيدى كرير للبتروكيماويات عند 9.70 جنيه، مقابل 10.17 جنيه، الخميس الماضي، وسهم حديد عز عند 8.80 جنيه، مقابل 9.28 جنيه، نهاية الأسبوع الماضي، وسهم السويدى إليكتريك عند 8.65 جنيه، مقابل 9 جنيهات الخميس الماضي.

كما أوصى بشراء سهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير عند 4.80 جنيه، وسهم إعمار مصر عند 2.24 جنيه، مقابل 2.3 جنيه الخميس، وسهم بالم هيلز عند 1.55 جنيه، مقابل 1.6 جنيه، نهاية الأسبوع الماضي، وسهم أبو قير عند 19.60 جنيه، نظير 20.9 نهاية الأسبوع المنقضي، وسهم مستشفى كليوباترا عند 4.40 جنيه، نظير 4.7 جنيه.

وأشار عبدالقادر أيضا إلى أن هناك حزمة أخبار إيجابية لعدد من الأسهم ستدعم أيضا أداء السوق، تضمنت توزيع شركة سيدى كرير كوبون، وزيادة شركة النساجون الشرقيون قيمة الكوبون الخاص بها إلى 1 جنيه، وتوزيع التجارى الدولى نص سهم مجاني، بجانب ثلث سهم آخر وافق عليه البنك المركزي.

ومن جانبها، قالت دعاء زيدان، نائب رئيس قسم التحليل الفنى بشركة تايكون لتداول الأوراق المالية، إن السوق ستتحول نحو الصعود الأسبوع الحالى ليتحرك المؤشر الثلاثينى نحو 10900 نقطة، بدعم بدء التداول على أسهم شركة تعليم، وما سيتبعه من ضخ سيولة جديدة بالسوق.

وتوقعت دعاء زيدان حركة إيجابية لقطاع الأدوية الأسبوع الحالي، بدعم صفقة استحواذ القابضة الإماراتية للأدوية على شركة آمون للأدوية، وانتظار السوق لصفقة الاستحواذ على جلاكسوسميثكلاين.

يذكر أن شركة القابضة الإماراتية أعلنت الأربعاء الماضي، الاستحواذ على شركة آمون للأدوية فى صفقة قيمتها 740 مليون جنيه.