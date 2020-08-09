البورصة تتجه نحو 11200 نقطة بدعم مشتريات العرب وأسهم العقارات

يتوقع محللون أن تواصل البورصة المصرية اتجاهها الصعودى على المدى القصير صوب مستويات 11200 نقطة، مدعومة بتحركات أسهم القطاع العقاري، واستمرار دعم مشتريات محافظ عربية ومؤسسات محلية.

ويرى المحللون أن بقاء المؤشر الثلاثينى أعلى مستويات 10700 و10750 نقطة سيجذب مشترين جددًا للسوق، ما يدعم اتجاهه الصعودي، بينما تتواصل حركات المتاجرة على أسهم المضاربات.

وكانت البورصة أنهت أسبوعها الماضى الذى اشتمل على 3 جلسات فقط -فى ظل تزامنه مع إجازة عيد الأضحى- بصعود جماعى للمؤشرات، ومكاسب لرأس المال السوقي، بدعم مشتريات عربية.

وصعد مؤشر السوق الرئيسى EGX30 بنسبة %2 إلى 10817 نقطة، وEGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة %3.4 إلى 1588 نقطة، وEGX100 الأوسع نطاقًا %3.58 منهيًا التداولات عند 2436 نقطة.

وأنهى رأس المال السوقى الأسبوع مرتفعًا بنسبة %1.98 بقيمة 11.5 مليار جنيه، منهيًا تعاملات الأسبوع عند 597 مليار جنيه، مقارنة مع 585.5 مليار جنيه عند بدايته.

وسجلت التداولات 4.8 مليار جنيه، بكمية بلغت 1.477 مليار ورقة مالية، عبر 123 ألف عملية مُنفذة، واستحوذت الأسهم على %76.48 والسندات على %23.52 من إجمالى قيم التداول.

واستحوذ المصريون على النسبة الأكبر من التعاملات بنسبة %81.2 بينما كان نصيب الأجانب نحو %12.2 بصافى بيع 388.4 مليون جنيه، والعرب %6.7 بصافى شراء 68.4 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.

وقال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن مشتريات المحافظ العربية، والمؤسسات المصرية التى شهدتها السوق الفترة الماضية ستواصل دعمها للسوق.

وتوقع «عبدالقادر» أن تدعم أسهم القطاع العقاري، وبعض أسهم قطاع الأسمدة، السوق هذا الأسبوع، مرجحًا اتجاه «مصر الجديدة للإسكان والتعمير» نحو 6.27 جنيه، ثم 6.90 جنيه، مقابل 6.2 الخميس، و«السادس من أكتوبر» للاستثمار والتنمية «سوديك» نحو 13.60 جنيه، مقابل 12.9 الخميس، كما توقع مستهدفًا لسهم إعمار مصر عند 2.48 جنيه، مقابل 2.45 لإغلاق الخميس، و«الشمس للإسكان» نحو 4.48 جنيه، ثم 5.20 جنيه، مقارنة بنحو 4.3 الخميس.

أما سهم القلعة للاستثمارات المالية، فتوقع «عبدالقادر» أن يتحرك نحو 1.65 جنيه، مقابل 1.5 جنيه الخميس الماضي، و«أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية» 15.15 جنيه، ثم 16.30 جنيه، نظير 15.15 الخميس، و«الصناعات الكيماوية المصرية» (كيما) 4.42 جنيه، ثم 5.20 جنيه، مقارنة بـنحو 4 جنيهات الخميس.

ورجح عبدالقادر أن يتجه مؤشر EGX30 نحو 11200 نقطة على المدى القصير، على أن تبدأ السوق تداولات الأسبوع الحالى على صعود، ثم يواجهها جنى أرباح فى منتصف الأسبوع، لتعاود الصعود مجددًا بنهايته.

من جانبه، قال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة النعيم لتداول الأوراق المالية إن أسهم قطاع الإسكان ستدعم أداء السوق، متوقعًا سعرًا مستهدفًا لسهم مجموعة طلعت مصطفى عند 6.50 جنيه، مقارنة بنحو 6 جنيهات الخميس الماضي، كما توقع تحرك سهم «إعمار مصر» نحو 2.70 جنيه، و«سوديك» 13.60 جنيه، و«مصر الجديدة» 6.40 جنيه، وحال تجاوزه سيصل السهم إلى 6.70 جنيه.

ولفت إلى أن السوق نجحت فى تجاوز مستويات المقاومة 10700 ثم 10750 نقطة، موضحًا أن الاستقرار أعلى هذه النقاط سيجذب قوى شرائية جديدة تدفعها نحو 11000 ثم 11200 نقطة على المدى القصير.

وأشار إبراهيم النمر إلى أن أسهم المضاربات ما زالت تتحرك بشكل إيجابي، مقارنة بأداء الأسهم القيادية المدرجة بالمؤشر الثلاثيني.