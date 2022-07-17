البورصة تتجه للهبوط بمنتصف التعاملات بضغط مبيعات المصريين

اتجهت مؤشرات البورصة المصرية، الى الهبوط الجماعي بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، وسط ضغط بيعي من قبل المستثمرين المصريين.

وهبط المؤشر الرئيسي egx30 بنسبة 0.07% إلى مستوى 8758 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “EGX70” بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 1694نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقا “egx100” بنسبة 0.15% إلى مستوى 2480 نقطة.

ويرجح الخبراء مواصلة البورصة تحركاتها الهابطة فى جلسات الأسبوع الحالى نحو مستويات تتراوح من 8400 إلى 8700 نقطة، وسط توصيات للمستثمرين أبرزها الاحتفاظ بالجزء الأكبر من المحفظة الاستثمارية فى صورة سيولة نقدية.

وأنهت البورصة تعاملات جلسات الأسبوع السابق لعيد الأضحى المبارك بتراجعات جماعية للمؤشرات، بعدما سجل المؤشر الرئيسى «EGX30» تراجعًا نسبته %5 مغلقا عند 8764 نقطة.

وتراجع مؤشر الأفراد EGX70 بنسبة %1.6 ليغلق على 1693.7 نقطة، وEGX100 الأوسع نطاقًا %2.48 مغلقًا عند 2484.5 نقطة.

وفقد رأس المال السوقى %4 بقيمة 24.2 مليار جنيه، مغلقًا عند 597.7 مليار، مقارنة مع 621.9 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق له، وتراجعت التداولات إلى 14.3 مليار جنيه، مقارنة بـحوالى 18.5 مليار بالتداولات السابقة، واقتنصت السندات %76.74 منها، وكان نصيب الأسهم %23.26 من قيمة التداول داخل المقصورة.

قالت رانيا يعقوب، العضو المنتدب لشركة «ثرى واى» لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الثلاثينى يواجه مستوى دعم أساسيًا عند 8400 نقطة الفترة الحالية، فيما ستواجه السوق مستويات سيولة ضعيفة جدًا نتيجة حالة الترقب من المستثمرين والمؤسسات للأحداث العالمية، والتى سيكون لها تأثير قوى على أسواق الأسهم.

وأكدت أن أسواق الأسهم حاليًا عاجزة عن جذب السيولة، وأن السيولة الحقيقية حاليًا يتم توجيهها لعمليات الاستثمار المباشر عبر الاستحواذات، وهى وجه من وجوه الاستثمار طويلة الأجل.

وأوصت رانيا يعقوب المستثمرين بالاحتفاظ بالجزء الأكبر من المحفظة الاستثمارية فى صورة سيولة مالية، وتجنب الشراء الهامشى تمامًا، والمتاجرة على المدى القصير، واستغلال الارتدادات فى البيع وتحقيق مكاسب.

وقال هشام حسن، مدير الاستثمار بشركة «إتش دى» لتداول الأوراق المالية، إن السوق تراجعت إلى 8700 نقطة قبل عيد الأضحى، وهو أدنى مستوى وصل إليه منذ مارس 2020 خلال أزمة كورونا، مرجحًا تماسك البورصة الأسبوع الحالى عند مستويات تتراوح من 8700 إلى 8750 نقطة.

ويرى «حسن» أن السوق ما زالت تسيطر عليها النظرة الضبابية، وأنها فى حالة استمرار المستثمرين الأجانب فى البيع، فإن ذلك يشير إلى توقعات ظهور قاعٍ جديد بالسوق، مؤكدًا أن ذلك سيظهر بوضوح الفترة المقبلة.