البورصة تتجه لتقليص خسائرها الصباحية خلال منتصف تعاملات اليوم

قلصت مؤشرات البورصة المصرية، جزءًا من خسائرها الصباحية، خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 16-5-2023، وسط سيطرة بيعية للمستثمرين الأجانب.

وسجل مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، تراجعا بنسبة 0.83%، عند مستوى 16992 نقطة.

وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، نحو 0.4%، عند مستوى 3025 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.63% عند 4578 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 190 سهما، ارتفع منهم 27 سهما، فيما تراجع 94 سهما، و استقر 69 سهما دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب، نحو الشراء بصافي قيمة 60.77 مليون جنيه، و 120.41 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين الأجانب بقيمة 181.19 مليون جنيه.