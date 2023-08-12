البورصة تتجه صوب 17500 - 17700 نقطة الأسبوع الحالي

رجّح خبراء سوق المال استمرار عمليات جني الأرباح على المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “EGX30″، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مما سيدفعه صوب منطقة الدعم الرئيسية 17500 – 17700 نقطة، والتي على الأغلب سيستقر أعلاها.

وتوقّع الخبراء اتجاه المؤشر السبعيني “EGX70” لمستويات الدعم الرئيسية عند 3400 – 3560 نقطة، والذي سيدفعه الاستقرار أعلاها لإعادة اختبار منطقة المقاومة 3600.

وارتفع “EGX30″، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بنحو 1.48% ليغلق عند 17710.02 نقطة، كما صعد “EGX70” بحوالي 1.54% ليسجل 3579.69.

ورجّح حسام عيد، مدير قطاع الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية، أن يتجه “EGX30” للاستقرار أعلى مستوى الدعم الرئيسي 17700 نقطة، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مما سيدفعه للصعود واختبار منطقة المقاومة 18000، وذلك بدعم من ارتداد الأسهم القيادية، إلى جانب استمرار الاتجاه الشرائي، وزيادة المراكز المالية من قِبل المؤسسات.

وأضاف أنه من المتوقع أن يتجه “EGX70” أيضًا للاستقرار أعلى مستوى الدعم الرئيسي 3560 نقطة، خلال تعاملات الأسبوع الحالى، ومن ثم معاودة الصعود واستعادة منطقة المقاومة الرئيسية 3600 والثبات أعلاها، وذلك بدعم من نشاط الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة.

في السياق نفسه، رجّح أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، استمرار عمليات جني الأرباح على “EGX30” خلال تعاملات الأسبوع الحالي، وهو ما سيدفعه للتحرك باتجاه منطقة الدعم الرئيسية 17500 – 17650 نقطة لحين عودة القوة الشرائية للظهور من عدمه، لافتًا إلى احتمالية استمرار التحركات العرضية بالفترة المقبلة مع بقاء المؤشر أعلي 17300.

وتوقّع أيضًا أن يواجه “EGX70” عمليات جني أرباح، وهو ما قد يدفعه لاختبار منطقة الدعم الرئيسية 3400 – 3500 نقطة.

وسجل رأس المال السوقي في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي ارتفاعًا بنحو 1.51% ليصل إلي 1.202 مليار جنيه، مصحوبًا بقيم تداولات 13.8 مليار،

واستحوذت الأسهم علي 97.6% من إجمالي قيم تداولات داخل المقصورة، بينما بلغت حصة التداول للسندات حوالي 2.40% خلال تعاملات الأسبوع الماضي.