البورصة تتجه إلى 14 ألف نقطة الأسبوع الجارى

واصلت الصعود بدعم من تحسن متوقع لـ«CIB» و3 قطاعاترأس المال السوقى يربح 15 مليارًا بدعم ارتفاع السيولةمنى عبدالبارىيتوقع محللون أن تواصل البورصة المصرية الصعود خلال تعاملات الأسبوع الجارى، مدعومة بالتحركات القوية المتوقعة لقطاعات البتروكيماويات، والسياحة، والعقارات، وسهم البنك التجا

واصلت الصعود بدعم من تحسن متوقع لـ«CIB» و3 قطاعات

رأس المال السوقى يربح 15 مليارًا بدعم ارتفاع السيولة

منى عبدالبارى

يتوقع محللون أن تواصل البورصة المصرية الصعود خلال تعاملات الأسبوع الجارى، مدعومة بالتحركات القوية المتوقعة لقطاعات البتروكيماويات، والسياحة، والعقارات، وسهم البنك التجارى الدولى.

وكانت البورصة أنهت الأسبوع الماضى على ارتفاعات جماعية لمؤشراتها بزغ فيها نجم مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، وسط أرباح رأسمالية 15 مليار جنيه .

وأنهى مؤشر السوق الرئيسى EGX30 تعاملات الأسبوع الماضى بصعود نسبته %1.32، عند 13611 نقطة، كما صعد نظيره الدولارى بنسبة %1.29، ليغلق عند 2615 نقطة، فيما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة %7.7 إلى 743 نقطة، كما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة %5.58 عند مستوى 1652 نقطة.

وأغلق رأس المال السوقى رابحًا 15 مليار جنيه الأسبوع الماضى، عند 720 مليار جنيه، مقارنة بمستوى 705 مليارات جنيه الأسبوع السابق.

وارتفعت السيولة فى السوق، ما دعم قيم التداولات التى ارتفعت 5 مليارات جنيه، لتصل إلى 7.4 مليار جنيه الأسبوع الماضى، مقارنة بـ 2.6 مليار جنيه الأسبوع السابق، وفى المقابل سجلت تداولات بورصة النيل 10 ملايين جنيه، واستحوذت الأسهم على %77.13 من إجمالى قيم التعاملات داخل المقصورة، بينما كان نصيب السندات %22.87.

واستحوذ المصريون على النسبة الأكبر من التداولات بواقع %72.35، تلاهم مباشرة الأجانب بنسبة %19 بصافى شراء 484.24 مليون جنيه، ثم العرب بـ %8.65، الذين اتجهوا للبيع بواقع 123.51 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.

وكان نصيب المؤسسات % 47.15 من إجمالى التعاملات بصافى شراء 186.23 مليون جنيه، بينما كان نصيب الأفراد %52.85 من التعاملات.

قال خبير أسواق المال، تونى كمال، إن السوق يواصل ارتفاعاته خلال تعاملات الأسبوع الحالى لمستويات تتراوح بين 13700 و14000 نقطة، بدعم من الصعود المتوقع لسهم البنك التجارى الدولى، وأسهم قطاعات السياحة، والبتروكيماويات، والعقارات.

إلا أن كمال توقع أن تشهد السوق حركة عرضية بجلسة اليوم، ما يمثل فرصة جيدة للمستثمرين، لتكوين مراكز جديدة للشراء، فيما أكد أن بقاء المؤشر الثلاثينى فوق مستويات 13300 يؤكد مواصلته الصعود، مرجحا تجاوزه مستويات 14200 نقطة الشهر الحالى.

ورجح كمال مواصلة مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة الصعود بدعم من التحركات الجيدة، للأسهم ليصل إلى مستويات 790 نقطة الأسبوع الحالى، مع احتمالات حدوث حركة تصحيحية، تتراجع بالمؤشر إلى مستوى 730 نقطة، هى مستويات فرص جيدة للشراء.

وتوقع عادل عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية ارتفاع المؤشر الثلاثينى إلى مستويات تتراوح بين 13800 و14000 نقطة، مدعومًا بالصعود المرجح لسهم البنك التجارى الدولى إلى مستويات بين 85 و89 جنيهًا، مقارنة بمستويات إغلاق 82 جنيهًا بجلسة الخميس الماضى.

وأشار عادل إلى ضخ سيولة جديدة بالسوق دعمت بقوة تداولات الأسبوع الماضى، لتتجاوز غالبية الجلسات مستوى المليار جنيه، صعودًا من مستويات تتراوح بين 300 إلى 700 مليار جنيه الفترة الماضية.

ورجح عادل استمرار صعود المؤشر السبعينى إلى مستويات إلى مستويات بين 570 و560 نقطة، وارتفاع قطاعات البتروكيماويات والعقارات.

وأشار إلى أن الأنباء الاقتصادية الرسمية التى أعلنتها الحكومة الأسبوع الماضى، تنعكس إيجابا على أداء السوق الفترة المقبلة.

وكانت المؤسسات الحكومية أعلنت حزمة من المؤشرات الاقتصادية الجيدة الأسبوع الماضى، شملت نمو الناتج المحلى بواقع %4.2 خلال العام المالى الماضى، بجانب تراجع عجز الموازنة إلى %9.5، من الناتج المحلى، فى الربع الأخير من العام المالى الماضى 2016 – 2017، بجانب انخفاض معدلات البطالة إلى مستويات %11.9.