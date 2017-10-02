البورصة تتجاوز 14000 نقطة في مستهل التعاملات

مصطفى طلعت:سجلت البورصة المصرية، أعلى مستوياتها على الإطلاق منذ التدشين، إذ تجاوز المؤشر الرئيسي "egx30" مستوى المقاومة الهام عند 14000 نقطة، وذلك بعد مرور نصف ساعة من جلسة تداولات اليوم الإثنين.وصعد مؤشر "egx30" بنسبة 0.34% ليصل إلى 14024 نقطة، كما صعد مؤشر "eg70" بنسبة 1.39% إلى 791 نقطة،

مصطفى طلعت:

سجلت البورصة المصرية، أعلى مستوياتها على الإطلاق منذ التدشين، إذ تجاوز المؤشر الرئيسي “egx30” مستوى المقاومة الهام عند 14000 نقطة، وذلك بعد مرور نصف ساعة من جلسة تداولات اليوم الإثنين.

وصعد مؤشر “egx30” بنسبة 0.34% ليصل إلى 14024 نقطة، كما صعد مؤشر “eg70” بنسبة 1.39% إلى 791 نقطة، وإمتد الإرتفاع إلى المؤشر الأوسع نطاقاً بنسبة 1.11% إلى 1761 نقطة.

يشار إلى أن مؤشر السوق الرئيسي قد أنهى تعاملات، أمس، على صعود بنسبة 0.64% مسجلا مستوى 13970 نقطة، ملامساً قمته التاريخية التي وصل إليها في شهر يوليو الماضي، عند نفس المستويات.