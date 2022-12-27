البورصة تتجاوز صدمة الفائدة وتستعد لاختراق 14800 نقطة

يتوقع خبراء البورصة المصرية مواصلة السوق الصعود بجلسة اليوم، عقب امتصاص صدمة زيادة أسعار الفائدة، مرجحين وصول المؤشر الرئيسى إلى مستوى 14800 نقطة بنهاية الأسبوع، وسط ارتفاعات فى التداولات، التى سجلت أدنى من مليار جنيه بجلسة الإثنين.

وأنهت البورصة المصرية تعاملات أمس على صعود جماعى للمؤشرات، بعدما ارتفع «EGX30» بنسبة %1.22، مغلقًا عند 14560 نقطة، وصعدEGX70 بنحو %1.67، إلى 2749 نقطة، و«EGX100» بحوالى %2، مغلقا عند 4075 نقطة.

وتراجعت التداولات لمستويات دون المليار جنيه، مسجلة 978.39 مليون جنيه، عبر 47.463 عملية منفذة على أسهم 200 شركة مقيدة.

وسجل رأس المال السوقى 954.7 مليار جنيه، رابحًا 13.1 مليار، وسط مشتريات أجنبية بنحو 25 مليونًا، قابلها مبيعات عربية ومحلية بصافى 5 ملايين و20 مليون جنيه على الترتيب.

وقال عامر عبد القادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن السوق امتصت المخاوف الناتجة عن ارتفاعات أسعار الفائدة، وتتأهب للوصول نحو 14800 نقطة.

وتوقع «عبد القادر» استمرار الارتفاعات بجلسة اليوم، متوقعًا تسجيل سهم البنك التجارى الدولى 43.50 جنيه، و«القلعة للاستثمارات المالية» 2.25 جنيه، والمجموعة المالية «هيرميس» 19.20، و«سيدى كرير» 13.30.

وقالت دعاء زيدان، محلل سوق المال، إن البورصة أنهت الحركة التصحيحية التى كانت تمر بها، وتجاوزت التأثير الضعيف لارتفاعات الفائدة، وتتأهب لمزيد من الصعود. وتوقعت استهداف السوق مستويات 14800 نقطة للمؤشر الثلاثينى، و2800 لـ«السبعينى»، وسط عودة التداولات للارتفاع مجددًا، مؤكدة أن وضع السوق إيجابى للغاية، وأوصت بالشراء.