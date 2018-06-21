البورصة تتجاوز رفع أسعار الطاقة وتربح 6 مليارات جنيه في 3 جلسات

الثلاثيني يصعد 0.7% والسبعيني 1.2% وتوقعات بمواصلة الارتفاع منى عبدالباري: تمكنت البورصة المصرية من استعادة جزء من خسائرها السابقة خلال العدد المحدود لجلسات هذا الأسبوع، متجاوزة تداعيات قرار رفع أسعار المحروقات، وإجازة عيد الفطر. وسجلت مؤشرات السوق الرئيسية متوسط ارتفاعات 1% خلال الأسبوع الحالي،

الثلاثيني يصعد 0.7% والسبعيني 1.2% وتوقعات بمواصلة الارتفاع

منى عبدالباري:

تمكنت البورصة المصرية من استعادة جزء من خسائرها السابقة خلال العدد المحدود لجلسات هذا الأسبوع، متجاوزة تداعيات قرار رفع أسعار المحروقات، وإجازة عيد الفطر.

وسجلت مؤشرات السوق الرئيسية متوسط ارتفاعات 1% خلال الأسبوع الحالي، وسط تحقيق رأس المال السوقي ربحا 6 مليارات جنيه، خلال 3 جلسات فقط.

وأغلق مؤشر السوق الرئيسي “EGX30” بارتفاع أسبوعي 0.7% عند 16346 نقطة، ومؤشر “EGX70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة بارتفاع 1.2% عند 811 نقطة، كما ارتفع مؤشر “EGX100” الأوسع نطاقا بواقع 0.8% مغلقا عند 2062 نقطة.

وأغلق رأس المال السوقي عند مستويات 914 مليار جنيه، رابحا 6 مليارات جنيه، مقارنة بـ 908 مليارات جنيه إغلاقات الأسبوع الماضي.

وقال محمد النجار، رئيس قسم البحوث والاستثمار الإستراتيجي بالمروة للسمسرة، إن السوق تمكنت هذا الأسبوع من تجاوز تداعيات زيادة أسعار الطاقة، وما شهدته الأسواق الناشئة من موجة نزوح للأموال، و الهدوء الذي يسيطر على التعاملات عادة عقب إجازة العيد.

وكانت جلسة الثلاثاء الماضي، أول جلسة تداول عقب إجازة عيد الفطر، بعد أن شهد يوم السبت الماضي قرارا حكوميا بزيادة أسعار المحروقات في إطار خطة الحكومة لرفع الدعم تدريجيا عن الطاقة .

وأقرت الحكومة المصرية زيادة بنزين 92 إلى 6.75 جنيه للتر، من 5 جنيهات، أي بزيادة نحو 35%، وبنزين 80 الأقل جودة إلى 5.5 جنيه، من 3.65 جنيه، أي بزيادة 50%، وزاد سعر البنزين 95 إلى 7.75 جنيه للتر، من 6.60 جنيه، أي بارتفاع 17.4%.

كما زاد سعر السولار إلى 5.50 جنيه للتر، من 3.65 جنيه، أي بزيادة حوالي 50%، وتقرر أيضا رفع سعر أسطوانات الغاز المخصصة 66.6% إلى 50 جنيها للاستخدام المنزلي و100 للتجاري.

ورجح “النجار” مواصلة السوق ارتفاعاتها الأسبوع المقبل صوب 16600 نقطة، قبل أن يرتد في حركة تصحيحية صوب 16400 مع ترقب قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية الخميس المقبل.