البورصة تتجاهل نتائج أعمال «التجارى الدولى» وسط توقعات بالتماسك أعلى 17500 نقطة

قال محللون فنيون إن البورصة المصرية تجاهلت، اليوم الإثنين، نتائج الأعمال القوية للبنك التجاري الدولي – مصر، خلال النصف الأول، بعدما أثرت الضغوط البيعية للمستثمرين الأجانب على عدد من الأسهم القيادية الأخرى.

وقفزت أرباح البنك التجاري الدولي -صاحب الوزن النسبي الأكبر في البورصة– بشكل لافت خلال النصف الأول من العام الحالي، بمعدل 81%، لتسجل 14.05 مليار جنيه مقابل 7.76 مليار أرباحًا في الفترة المماثلة من 2022.

وأشار المتعاملون إلى أن الرؤية العامة ستظل إيجابية على المدى القصير، وذلك حال استقرار المؤشر الرئيسي أعلى منطقة 17500 نقطة، وهو السيناريو الأقرب، وربما تتخللها عمليات تصحيحية بالقرب من 17300 نقطة هذا الأسبوع.

وسجلت السوق، اليوم الإثنين، تراجعات جماعية، بعدما هبط “egx30” بنسبة 0.16% ليصل إلى 17550 نقطة، و “egx70″بنحو 1.73% إلى 3439 نقطة، و “egx100″الأوسع نطاقًا بحوالى 1.44% إلى 5111 نقطة.

وارتفع سهم البنك التجاري الدولي بنسبة 1.29% ليصل إلى 51 جنيها، بينما هبطت أسعار أسهم القلعة القابضة بنحو 1.2%، و”مصر الجديدة للإسكان” 2.4%، و”أبو قير للأسمدة” 1.4%، و”السويدي إليكتريك” 1.78%، و”بالم هيلز” 1.91%، و”حديد عز” 4.2%، و”سيدي كرير” 1.77%.

وحققت السوق تداولات على الأسهم بقيمة 2.82 مليار جنيه، وجرى التعامل على 199 ورقة مالية، ارتفع منها 34، وانخفضت أسعار 78، بينما استقرت 87 سهما عند نفس مستويات جلسة الأحد.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء بصافي قيم تداولات قدرها 1.66 مليار و44.7 مليون جنيه بالترتيب، بينما فضل الاجانب البيع بنحو 1.7 مليار جنيه.

ويرى سعيد الفقي، العضو المنتدب لشركة “أصول القابضة”، أن السوق ما زالت تمر بمرحلة ثبات أعلى منطقة 17500 نقطة، تمهد للوصول إلى مستويات المقاومة 17700 -17800 نقطة.

وأوضح “الفقي” أن تجاوز المناطق المذكورة سلفًا يمهد لاستهداف مستوى 18200 نقطة على الأجل القصير.

ولفت إلى أن السوق لديها مناطق دعم قريبة عند 17280 نقطة، ومستوى دعم رئيسي عند 16550 نقطة، مشيرًا إلى أن الاستقرار أعلى تلك المستويات يدعم الرؤية الايجابية.

وذكر أن المؤشر السبعيني لديه منطقة مقاومة مهمة عند 3580-3600 نقطة، والدعم بالقرب من 3400 نقطة.

وقال محمود عطا، مدير الاستثمار بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسي هبط بمقدار 28 نقطة بأحجام تداول ضعيفة، بالرغم من إعلان نتائج الأعمال إيجابية للغاية للبنك التجاري الدولي وارتفاع السهم.

وأشار “عطا” إلى أن غالبية الأسهم القيادية لم تستجب لأداء البنك التجاري الدولي، وكانت هناك حالة ضغط بيعي من المستثمرين الأجانب عليها.

وتوقع أن يقترب المؤشر الرئيسي من مستوي الدعم 17300 نقطة، ثم معاودة الارتداد مرة أخرى للتجربة قرابة المقاومة 17800 نقطة خلال جلسات هذا الأسبوع.

ورجح أن يتماسك المؤشر السبعيني قرابة مستوي الدعم 3400 نقطة، وأن يعاود الارتداد مرة أخرى للتجربة نحو منطقة 3500 نقطة خلال جلسات هذا الأسبوع.