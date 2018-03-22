البورصة تتباين بمنتصف التعاملات.. والمصريين الأكثر بيعًا

رجب عزالدين واصلت مؤشرات البورصة المصرية، حالة التباين الممتدة منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة، اليوم الخميس -نهاية الأسبوع- وسط اتجاه بيعى للمصريين والأجانب. وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.32 % عند مستوى 17091 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة…

رجب عزالدين

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، حالة التباين الممتدة منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة، اليوم الخميس -نهاية الأسبوع- وسط اتجاه بيعى للمصريين والأجانب.

وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.32 % عند مستوى 17091 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.02% عند مستوى 881 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 724 مليون جنيه تقريبًا على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأفراد الأجانب للبيع، بصافى قيم تداولات قدرها 68 مليون جنيه، و3.5 مليون جنيه، و24 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للشراء، بصافى قيم تداولات قدرها 67.5 مليون جنيه، و5 ملايين جنيه، و23 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللونان الأخضر والأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 58 سهمًا من إجمالى 159 سهمًا متداولًا، بينما هبط 57 وبقى 44دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، على أدء متباين لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب، وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.19% عند مستوى 17147 نقطة، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.65% عند مستوى 880 نقطة.