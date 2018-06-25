البورصة تتابع الصعود بمنتصف التعاملات.. والعرب الأكثر شراء

رجب عزالدينواصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين وسط اتجاه شرائى للعرب.وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.93% عند مستوى 16547 نقطة،بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.43% عند مستوى 816 نقطة حتى الساعة الواحدة ظهرا.



رجب عزالدين

واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين وسط اتجاه شرائى للعرب.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.93% عند مستوى 16547 نقطة،بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.43% عند مستوى 816 نقطة حتى الساعة الواحدة ظهرا.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 545 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأفراد العرب والأجانب للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 19.5 مليون جنيه و6 مليون جنيه و2 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 5 ملايين جنيه و16 مليونا و6.5 مليون على التوالى.

وسيطر اللونان الأحمر والأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 51 سهما من إجمالى 167 متداولة، بينما هبط 66 وبقى 50 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأحد على صعود جماعى طفيف لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للعرب، حيث صعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.30% عند مستوى 16395 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.14% عند مستوى 812 نقطة.